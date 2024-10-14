وزير الدفاع الصيني يؤكد ضرورة تعميق التنسيق الاستراتيجي مع روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 14 - 10 (كونا) -- أكد وزير
الدفاع الصيني دونغ جيون اليوم الاثنين ضرورة تعميق التنسيق الاستراتيجي ورفع مستوى التعاون وتطوير العلاقات بين الجيشين الصيني والروسي للدفاع بقوة عن المصالح المشتركة بين البلدين والحفاظ على الاستقرار العالمي.
وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن ذلك جاء ذلك خلال استقبال دونغ جيون وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف في العاصمة بكين.
وقال دونغ جيون إن هذا العام يصادف الذكرى ال75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين مشيرا إلى أن الصداقة الصينية - الروسية "صمدت أمام الاختبارات وتعززت بمرور الزمن".
وأضاف أن العلاقات الصينية - الروسية "بلغت أعلى مستوى لها في التاريخ" تحت قيادة الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين واصفا إياها بأنها "نموذج للعلاقات بين الدول الكبرى" نظرا "لعمق التعاون العملي والثقة المتبادلة العالية".
من جانبه قال بيلاوسوف وفقا للبيان إن التعاون العسكري بين البلدين "عامل مهم في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين" معربا عن استعداد بلاده للعمل مع الصين على "مواصلة توثيق التعاون وتفعيله بغية مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك ودفع العلاقات بين الجيشين إلى مستوى أعلى". (النهاية)
س ل ق / م ع ع
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