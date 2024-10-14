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وزير الدفاع الصيني يؤكد ضرورة تعميق التنسيق الاستراتيجي مع روسيا

10/14/2024 2:44:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 14 - 10 (كونا) -- أكد وزير الدفاع الصيني دونغ جيون اليوم الاثنين ضرورة تعميق التنسيق الاستراتيجي ورفع مستوى التعاون وتطوير العلاقات بين الجيشين الصيني والروسي للدفاع بقوة عن المصالح المشتركة بين البلدين والحفاظ على الاستقرار العالمي.
وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن ذلك جاء ذلك خلال استقبال دونغ جيون وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف في العاصمة بكين.
وقال دونغ جيون إن هذا العام يصادف الذكرى ال75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين مشيرا إلى أن الصداقة الصينية - الروسية "صمدت أمام الاختبارات وتعززت بمرور الزمن".
وأضاف أن العلاقات الصينية - الروسية "بلغت أعلى مستوى لها في التاريخ" تحت قيادة الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين واصفا إياها بأنها "نموذج للعلاقات بين الدول الكبرى" نظرا "لعمق التعاون العملي والثقة المتبادلة العالية".
من جانبه قال بيلاوسوف وفقا للبيان إن التعاون العسكري بين البلدين "عامل مهم في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين" معربا عن استعداد بلاده للعمل مع الصين على "مواصلة توثيق التعاون وتفعيله بغية مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك ودفع العلاقات بين الجيشين إلى مستوى أعلى". (النهاية)

س ل ق / م ع ع




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