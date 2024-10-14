رئيس الوزراء القطري يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني سبل خفض التصعيد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 14 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين التطورات في لبنان و"سبل خفض التصعيد".
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع بري استعرضا خلاله علاقات التعاون بين قطر ولبنان وسبل دعمها وتعزيزها.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا التطورات في لبنان وسبل خفض التصعيد بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن أعرب خلال الاتصال عن قلق قطر البالغ إزاء التطورات الأخيرة في لبنان ودعمها لجميع الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار.
وأكد أن الأولوية بالنسبة لدولة قطر هي القيام بكل ما يلزم لإيقاف العدوان على لبنان وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته عبر بري وفقا للبيان خلال الاتصال عن شكره وتقديره لدولة قطر على الدعم الذي تقدمه للبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. (النهاية)
س س س / م ع ع
MENAFN14102024000071011013ID1108777520
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