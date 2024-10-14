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رئيس الوزراء القطري يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني سبل خفض التصعيد

10/14/2024 2:44:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين التطورات في لبنان و"سبل خفض التصعيد".
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع بري استعرضا خلاله علاقات التعاون بين قطر ولبنان وسبل دعمها وتعزيزها.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا التطورات في لبنان وسبل خفض التصعيد بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن أعرب خلال الاتصال عن قلق قطر البالغ إزاء التطورات الأخيرة في لبنان ودعمها لجميع الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار.
وأكد أن الأولوية بالنسبة لدولة قطر هي القيام بكل ما يلزم لإيقاف العدوان على لبنان وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته عبر بري وفقا للبيان خلال الاتصال عن شكره وتقديره لدولة قطر على الدعم الذي تقدمه للبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. (النهاية)

س س س / م ع ع




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