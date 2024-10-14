إعادة ابتكار علامة إل جي التجارية: قصة نجاح عالمية

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- AETOSWire) حققت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) إنجازات كبيرة في السوق العالمية بفضل استراتيجياتها المبتكرة للعلامة التجارية، واكتسبت مكانتها كواحدة من أفضل العلامات التجارية العالمية.
وتم تصنيف "إل جي" في 10 أكتوبر بالمرتبة 97 من حيث قيمة العلامة التجارية التي تبلغ حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي في تقرير أفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2024 الصادر عن شركة استشارات العلامات التجارية العالمية Interbrand.
يقيّم تقرير Interbrand لأفضل العلامات التجارية العالمية قيمة العلامة التجارية من خلال تحليل شامل للأداء المالي للشركة ودورها وقوتها. ويتم أخذ عوامل مثل الاتجاه والتفاعل ومواكبة المتطلبات في الاعتبار. وباعتبارها شركة رائدة في القطاع، فإن معايير التقييم المعتمدة من قبل منظمة ISO الخاصة بـInterbrand تعتبر المنهجية الأكثر موثوقية في العلامات التجارية والتسويق على نطاق واسع.
ارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة "إل جي" بشكل كبير، مما يعكس تحسناً كبيراً في كل من القدرة التنافسية للأعمال والعلامة التجارية مقارنةً بالعام السابق. وارتفعت قيمتها بنسبة كبيرة بلغت 38.7% على أساس سنوي وحصلت على درجات عالية ضمن فئتيّ دور وقوة العلامة التجارية.
وتعزو Interbrand هذا التقييم الإيجابي إلى الرؤية الواضحة لشركة "إل جي" كشركة حلول للحياة الذكية ونموها المستدام من خلال استكشاف الفرص الجديدة. كما قامت الشركة بتكييف استراتيجيات علامتها التجارية لضمان التفاعل مع العملاء بشكل مستمر في مختلف المناطق ومع مختلف الأجيال باستخدام أساليب الاتصال التي تلقى صدى واسع لدى الجماهير سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر.
وكشفت شركة "إل جي" في يوليو من العام الماضي، عن رؤيتها للتطور إلى "شركة لحلول الحياة الذكية" وتعزيز تجارب العملاء في بيئات مختلفة، تشمل المنازل والمساحات التجارية وخلال التنقل وفي العوالم الافتراضية. ومنذ الشروع في تحولها، ارتفعت قيمة علامة "إل جي" التجارية بشكل كبير، من حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وتضاعفت إلى حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
وأشادت شركة Interbrand أيضاً بمبادرة "إعادة ابتكار العلامة التجارية" لشركة "إل جي" والتي تهدف إلى ترسيخ "إل جي" كعلامة تجارية شابة وعملية تتوافق مع متطلبات العملاء لدى مختلف الأجيال والمناطق.
ولتحقيق هذه الغاية، وحّدت "إل جي" رسالة علامتها التجارية تحت شعار العلامة التجارية "الحياة جيدة"، مما يضمن تبنيها من قبل جميع الشركات على مستوى العالم ودمجها في كل نقطة اتصال مع العملاء في تجربة العلامة التجارية. ويشمل هذا إعادة تعريف هوية علامتها التجارية والبصرية. ويجسد شعار "الحياة جيدة" مهمة "إل جي" الرامية لمساعدة الجميع على الاستمتاع بلحظات الحياة الثمينة من خلال منتجاتها وخدماتها وحلول الاتصالات لديها. وفي المجال الرقمي، يتفاعل رمز العلامة التجارية "وجه المستقبل" مع العملاء بابتسامة ودودة وغمزة، مما يعزز الشعور بالاتصال من خلال تعبيرات رقمية مختلفة.
وبالإضافة إلى ذلك، تُطلق "إل جي" حملات وفعاليات تدعو العملاء المستقبليين، وخاصةً الجيل Z، إلى المشاركة عبر الإنترنت وبشكل مباشر.
وتهدف حملتها العالمية تحت شعار Optimism your feed إلى نشر الإيجابية من خلال خوارزميات الإنترنت والتشجيع على عيش حياة أفضل عبر تبني نظرة متفائلة للحياة. وحظيت هذه المبادرة باهتمام كبير، حيث حصدت أكثر من 1.8 مليار مشاهدة في غضون شهرين من إطلاقها على منصات مثل يوتيوب وتيك توك.
علاوةً على ذلك، ستواصل "إل جي" تعزيز تفاعلها مع الجيل Z من خلال إنشاء مساحات تجربة عملاء غير متصلة بالإنترنت تعكس اهتمامات العملاء الشباب، مثل أسلوب الحياة والألعاب والموسيقى.
وتم الاعتراف بشركة "إل جي" سابقاً كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية لثلاث سنوات متتالية من عام 2005 إلى عام 2007.
قال ويليام تشو، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس: "نتحول اليوم من شركة رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية إلى شركة حلول للحياة الذكية. وبدأنا كجزء من هذا التحول، بإعادة ابتكار علامتنا التجارية بناءً على وعدنا الطويل الأمد، "الحياة جيدة". ونفخر في هذه اللحظة التاريخية من تحول أعمالنا بأن يتم الاعتراف بنا كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية، فهي شهادة على حضور علامتنا التجارية القوي وإمكانات النمو الكبيرة لدينا".
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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك
إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 74,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 61 مليار دولار أمريكي في عام 2023. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .
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