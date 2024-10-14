إعادة ابتكار علامة إل جي التجارية: قصة نجاح عالمية

MENAFN - AETOSWire) حققت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) إنجازات كبيرة في السوق العالمية بفضل استراتيجياتها المبتكرة للعلامة التجارية، واكتسبت مكانتها كواحدة من أفضل العلامات التجارية العالمية.

وتم تصنيف "إل جي" في 10 أكتوبر بالمرتبة 97 من حيث قيمة العلامة التجارية التي تبلغ حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي في تقرير أفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2024 الصادر عن شركة استشارات العلامات التجارية العالمية Interbrand.

يقيّم تقرير Interbrand لأفضل العلامات التجارية العالمية قيمة العلامة التجارية من خلال تحليل شامل للأداء المالي للشركة ودورها وقوتها. ويتم أخذ عوامل مثل الاتجاه والتفاعل ومواكبة المتطلبات في الاعتبار. وباعتبارها شركة رائدة في القطاع، فإن معايير التقييم المعتمدة من قبل منظمة ISO الخاصة بـInterbrand تعتبر المنهجية الأكثر موثوقية في العلامات التجارية والتسويق على نطاق واسع.

ارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة "إل جي" بشكل كبير، مما يعكس تحسناً كبيراً في كل من القدرة التنافسية للأعمال والعلامة التجارية مقارنةً بالعام السابق. وارتفعت قيمتها بنسبة كبيرة بلغت 38.7% على أساس سنوي وحصلت على درجات عالية ضمن فئتيّ دور وقوة العلامة التجارية.

وتعزو Interbrand هذا التقييم الإيجابي إلى الرؤية الواضحة لشركة "إل جي" كشركة حلول للحياة الذكية ونموها المستدام من خلال استكشاف الفرص الجديدة. كما قامت الشركة بتكييف استراتيجيات علامتها التجارية لضمان التفاعل مع العملاء بشكل مستمر في مختلف المناطق ومع مختلف الأجيال باستخدام أساليب الاتصال التي تلقى صدى واسع لدى الجماهير سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر.

وكشفت شركة "إل جي" في يوليو من العام الماضي، عن رؤيتها للتطور إلى "شركة لحلول الحياة الذكية" وتعزيز تجارب العملاء في بيئات مختلفة، تشمل المنازل والمساحات التجارية وخلال التنقل وفي العوالم الافتراضية. ومنذ الشروع في تحولها، ارتفعت قيمة علامة "إل جي" التجارية بشكل كبير، من حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وتضاعفت إلى حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وأشادت شركة Interbrand أيضاً بمبادرة "إعادة ابتكار العلامة التجارية" لشركة "إل جي" والتي تهدف إلى ترسيخ "إل جي" كعلامة تجارية شابة وعملية تتوافق مع متطلبات العملاء لدى مختلف الأجيال والمناطق.

ولتحقيق هذه الغاية، وحّدت "إل جي" رسالة علامتها التجارية تحت شعار العلامة التجارية "الحياة جيدة"، مما يضمن تبنيها من قبل جميع الشركات على مستوى العالم ودمجها في كل نقطة اتصال مع العملاء في تجربة العلامة التجارية. ويشمل هذا إعادة تعريف هوية علامتها التجارية والبصرية. ويجسد شعار "الحياة جيدة" مهمة "إل جي" الرامية لمساعدة الجميع على الاستمتاع بلحظات الحياة الثمينة من خلال منتجاتها وخدماتها وحلول الاتصالات لديها. وفي المجال الرقمي، يتفاعل رمز العلامة التجارية "وجه المستقبل" مع العملاء بابتسامة ودودة وغمزة، مما يعزز الشعور بالاتصال من خلال تعبيرات رقمية مختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، تُطلق "إل جي" حملات وفعاليات تدعو العملاء المستقبليين، وخاصةً الجيل Z، إلى المشاركة عبر الإنترنت وبشكل مباشر.

وتهدف حملتها العالمية تحت شعار Optimism your feed إلى نشر الإيجابية من خلال خوارزميات الإنترنت والتشجيع على عيش حياة أفضل عبر تبني نظرة متفائلة للحياة. وحظيت هذه المبادرة باهتمام كبير، حيث حصدت أكثر من 1.8 مليار مشاهدة في غضون شهرين من إطلاقها على منصات مثل يوتيوب وتيك توك.

علاوةً على ذلك، ستواصل "إل جي" تعزيز تفاعلها مع الجيل Z من خلال إنشاء مساحات تجربة عملاء غير متصلة بالإنترنت تعكس اهتمامات العملاء الشباب، مثل أسلوب الحياة والألعاب والموسيقى.

وتم الاعتراف بشركة "إل جي" سابقاً كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية لثلاث سنوات متتالية من عام 2005 إلى عام 2007.

قال ويليام تشو، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس: "نتحول اليوم من شركة رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية إلى شركة حلول للحياة الذكية. وبدأنا كجزء من هذا التحول، بإعادة ابتكار علامتنا التجارية بناءً على وعدنا الطويل الأمد، "الحياة جيدة". ونفخر في هذه اللحظة التاريخية من تحول أعمالنا بأن يتم الاعتراف بنا كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية، فهي شهادة على حضور علامتنا التجارية القوي وإمكانات النمو الكبيرة لدينا".

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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 74,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 61 مليار دولار أمريكي في عام 2023. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .