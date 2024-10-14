فندق ميركيور يفتح أبوابه في قلب العاصمة مسقط ليقدم تجربة فاخرة تعكس أصالة الضيافة العمانية

MENAFN - AETOSWire) أعلنتميركيور، العلامة التجارية المستوحاة من الطابع المحلي وإحدى علامات شركة أكور العالمية، عن افتتاحها لأول ميركيور في العاصمة مسقط من خلال الافتتاح التجريبي لفندق "ميركيور مسقط". يجسد الفندق جوهر الاستكشاف المحلي والضيافة العُمانية الأصيلة.

يتمتع الفندق بموقع استراتيجي مميز، حيث يقع على بعد 15 دقيقة فقط من مطار مسقط الدولي، ويوفر سهولة الوصول إلى المراكز التجارية والمكاتب الحكومية، مما يلبي احتياجات المسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء.

يضم الفندق 186 غرفة وجناحًا، حيث يجمع بين الأناقة والبساطة ليقدم أجواءً أصيلة، مع إطلالات بانورامية على المدينة والجبال والبحر. يزين الخط العربي جدران جميع غرف الضيوف، بينما يضفي الفن الحضري الحديث جمالًا على واجهة المبنى.

باعتباره الفندق الوحيد في سلسلة فنادق ميركيور حول العالم الذي يتميز بالخط العربي في جميع غرف الضيوف وفن الجرافيتي على واجهته الخارجية حيث تعكس هذه العناصر الفنية الإبداعية تقاليد الفن العماني الأصيل، يُعتبر ميركيور مسقط وجهة استثنائية للمسافرين الباحثين عن تجارب ثقافية غنية مع مزيج من وسائل الراحة الحديثة مما يجعل الفندق واحدًا من أبرز فنادق ميركيور.

يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من المرافق الفاخرة، والاسترخاء في المسبح الخارجي والجاكوزي في الطابق السابع. كما يضم الفندق نادي صحي على أحدث طراز وسبا هادئ يقدم علاجات مخصصة.

أما بالنسبة لفعاليات العمل والمناسبات الخاصة، تم تجهيز فندق ميركيور مسقط بمساحات متعددة الاستخدامات للاجتماعات والمناسبات تستوعب أكثر من 450 ضيفًا. تتميز قاعة الحفلات، وهي واحدة من أكبر القاعات في مسقط، بأنها خالية من الأعمدة وتوفر وصولاً خاصًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لحفلات الزفاف والمناسبات الكبيرة الأخرى. بالإضافة إلى ثلاث غرف اجتماعات وغرف اجتماعات للمناسبات الصغيرة واحتياجات العمل.

يقدم فندق ميركيور مسقط لضيوفه تجارب طهي أصيلة مستوحاة من قلب الثقافة العمانية من خلال برنامج "Discover Local" التابع لمجموعة ميركيور. يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة من خيارات المطاعم، بما في ذلك مطعم "ذا ڤالي" وهو مطعم بوفيه مفتوح طوال اليوم، ومقهى " M Café " في ردهة الفندق، ومطعم "يم يم" الذي يقدم تشكيلة لذيذة من المأكولات الآسيوية. تتضمن قائمة الفندق مزيجًا من الأطباق الإقليمية والمأكولات العالمية الشهيرة، جميعها مصنوعة من مكونات محلية، موسمية وصحية.

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق ميركيور مسقط : "تعد الأطعمة والمرطبات عنصرًا أساسيًا لانغماس الضيوف في جوهر الوجهة. في ميركيور مسقط، نفخر بتقديم تجربة تناول طعام تبرز الأطباق والنكهات العمانية الأصيلة، وتلبي مجموعة متنوعة من الأذواق، مما يضمن ارتباط الضيوف بالثقافة المحلية. ويعد برنامجنا“Discover Local” ، دعوة للضيوف لاستكشاف التراث الغني للمأكولات في المنطقة، مما يخلق تجارب مميزة لا تُنسى."

وأشار في حديثه إلى الميزات الاستثنائية للفندق، قائلاً: "سيشعر الضيوف منذ لحظة دخولهم للفندق بالروح المحلية من خلال التصميم المميز، حيث تم دمج العناصر المحلية بعناية مما يمنحهم تجربة إقامة متميزة. علاوة على ذلك، نضمن لضيوفنا تجربة مليئة بالراحة والهدوء، حيث نقدم تجربة نوم ممتازة ومرافق ذات جودة عالية مصنوعة من مكونات طبيعية ومصادر مستدامة، مما يعكس التزامنا برفاهية الضيوف والاستدامة."

صرح بول ستيفنز، الرئيس التنفيذي لأكور للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في أكور : "نفخر بإضافة فندق ميركيور مسقط في محفظتنا المتنامية في عُمان والمنطقة. فمن خلال هذا الافتتاح، إننا نوسع حضورنا في عُمان، كما نؤكد التزامنا بتقديم تجارب مستمدة من الثقافة المحلية والتي من شأنها أن تربط الضيوف بتراث عُمان الغني، وتعكس دفء ضيافة شعبها."

شركة القلعة لإدارة الفنادق والسياحة هي الشركة المالكة لفندق ميركيور مسقط، وهو أول فندق يحمل علامة ميركيور التجارية في قلب العاصمة مسقط.

احتفلت سلسلة ميركيور بالذكرى الخمسين لتأسيسها في عام 2023، وقد حققت مؤخرًا إنجازًا تاريخيًا بافتتاح 1,000 فندقًا. مع وجود أكثر من 200 فندق إضافي قيد التطوير، تواصل ميركيور سعيها لتوسيع آفاقها، مقدمةً معايير عالية الجودة ترتكز على إحساس عميق بالهوية المحلية.

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عن فنادق ميركيور

تستمد فنادق ميركيور إلهامها من ميركوري، إله المسافرين عند الرومان، حيث تقدم أكثر من مجرد مكان للنوم - فهي بوابة إلى الوجهة، ودعوة دافئة لاكتشاف واستكشاف المكان. منذ تأسيسها في عام 1973، كرّست ميركيور جهودها للكشف عن الكنوز المحيطة بكل وجهة، معايير عالية الجودة ترتكز على إحساس عميق بالهوية المحلية للمكان. من خلال برنامجها "Discover Local" ترحب ميركيور بالضيوف لتجربة الإحساس المحلي في كل مكان- سواء في ريو أو باريس أو بانكوك وغيرها من الوجهات في جميع أنحاء العالم. يتم اختيار كل التفاصيل لتعكس الجوهر الفريد لكل وجهة، من الفنون الزخرفية إلى شغفنا باكتشاف المأكولات والمشروبات المحلية. تقع فنادق ميركيور في مواقع استراتيجية في مراكز المدن أو على البحر أو في الجبال. تعد مجموعة ميركيور، جزء من أكور، مجموعة الضيافة الرائدة عالميًا والتي تضم أكثر من 5700 فندق في أكثر من 110 دولة، وهي علامة تجارية مشاركة في ALL - Accor Live Limitless - برنامج ولاء لأسلوب الحياة يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من المكافآت والخدمات والتجارب.

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