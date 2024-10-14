فندق ميركيور يفتح أبوابه في قلب العاصمة مسقط ليقدم تجربة فاخرة تعكس أصالة الضيافة العمانية

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت
ميركيور، العلامة التجارية المستوحاة من الطابع المحلي وإحدى علامات شركة أكور العالمية، عن افتتاحها لأول ميركيور في العاصمة مسقط من خلال الافتتاح التجريبي لفندق "ميركيور مسقط". يجسد الفندق جوهر الاستكشاف المحلي والضيافة العُمانية الأصيلة.
يتمتع الفندق بموقع استراتيجي مميز، حيث يقع على بعد 15 دقيقة فقط من مطار مسقط الدولي، ويوفر سهولة الوصول إلى المراكز التجارية والمكاتب الحكومية، مما يلبي احتياجات المسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء.
يضم الفندق 186 غرفة وجناحًا، حيث يجمع بين الأناقة والبساطة ليقدم أجواءً أصيلة، مع إطلالات بانورامية على المدينة والجبال والبحر. يزين الخط العربي جدران جميع غرف الضيوف، بينما يضفي الفن الحضري الحديث جمالًا على واجهة المبنى.
باعتباره الفندق الوحيد في سلسلة فنادق ميركيور حول العالم الذي يتميز بالخط العربي في جميع غرف الضيوف وفن الجرافيتي على واجهته الخارجية حيث تعكس هذه العناصر الفنية الإبداعية تقاليد الفن العماني الأصيل، يُعتبر ميركيور مسقط وجهة استثنائية للمسافرين الباحثين عن تجارب ثقافية غنية مع مزيج من وسائل الراحة الحديثة مما يجعل الفندق واحدًا من أبرز فنادق ميركيور.
يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من المرافق الفاخرة، والاسترخاء في المسبح الخارجي والجاكوزي في الطابق السابع. كما يضم الفندق نادي صحي على أحدث طراز وسبا هادئ يقدم علاجات مخصصة.
أما بالنسبة لفعاليات العمل والمناسبات الخاصة، تم تجهيز فندق ميركيور مسقط بمساحات متعددة الاستخدامات للاجتماعات والمناسبات تستوعب أكثر من 450 ضيفًا. تتميز قاعة الحفلات، وهي واحدة من أكبر القاعات في مسقط، بأنها خالية من الأعمدة وتوفر وصولاً خاصًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لحفلات الزفاف والمناسبات الكبيرة الأخرى. بالإضافة إلى ثلاث غرف اجتماعات وغرف اجتماعات للمناسبات الصغيرة واحتياجات العمل.
يقدم فندق ميركيور مسقط لضيوفه تجارب طهي أصيلة مستوحاة من قلب الثقافة العمانية من خلال برنامج "Discover Local" التابع لمجموعة ميركيور. يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة من خيارات المطاعم، بما في ذلك مطعم "ذا ڤالي" وهو مطعم بوفيه مفتوح طوال اليوم، ومقهى " M Café " في ردهة الفندق، ومطعم "يم يم" الذي يقدم تشكيلة لذيذة من المأكولات الآسيوية. تتضمن قائمة الفندق مزيجًا من الأطباق الإقليمية والمأكولات العالمية الشهيرة، جميعها مصنوعة من مكونات محلية، موسمية وصحية.
وبهذه المناسبة، قال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق ميركيور مسقط : "تعد الأطعمة والمرطبات عنصرًا أساسيًا لانغماس الضيوف في جوهر الوجهة. في ميركيور مسقط، نفخر بتقديم تجربة تناول طعام تبرز الأطباق والنكهات العمانية الأصيلة، وتلبي مجموعة متنوعة من الأذواق، مما يضمن ارتباط الضيوف بالثقافة المحلية. ويعد برنامجنا“Discover Local” ، دعوة للضيوف لاستكشاف التراث الغني للمأكولات في المنطقة، مما يخلق تجارب مميزة لا تُنسى."
وأشار في حديثه إلى الميزات الاستثنائية للفندق، قائلاً: "سيشعر الضيوف منذ لحظة دخولهم للفندق بالروح المحلية من خلال التصميم المميز، حيث تم دمج العناصر المحلية بعناية مما يمنحهم تجربة إقامة متميزة. علاوة على ذلك، نضمن لضيوفنا تجربة مليئة بالراحة والهدوء، حيث نقدم تجربة نوم ممتازة ومرافق ذات جودة عالية مصنوعة من مكونات طبيعية ومصادر مستدامة، مما يعكس التزامنا برفاهية الضيوف والاستدامة."
صرح بول ستيفنز، الرئيس التنفيذي لأكور للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في أكور : "نفخر بإضافة فندق ميركيور مسقط في محفظتنا المتنامية في عُمان والمنطقة. فمن خلال هذا الافتتاح، إننا نوسع حضورنا في عُمان، كما نؤكد التزامنا بتقديم تجارب مستمدة من الثقافة المحلية والتي من شأنها أن تربط الضيوف بتراث عُمان الغني، وتعكس دفء ضيافة شعبها."
شركة القلعة لإدارة الفنادق والسياحة هي الشركة المالكة لفندق ميركيور مسقط، وهو أول فندق يحمل علامة ميركيور التجارية في قلب العاصمة مسقط.
احتفلت سلسلة ميركيور بالذكرى الخمسين لتأسيسها في عام 2023، وقد حققت مؤخرًا إنجازًا تاريخيًا بافتتاح 1,000 فندقًا. مع وجود أكثر من 200 فندق إضافي قيد التطوير، تواصل ميركيور سعيها لتوسيع آفاقها، مقدمةً معايير عالية الجودة ترتكز على إحساس عميق بالهوية المحلية.
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عن فنادق ميركيور
تستمد فنادق ميركيور إلهامها من ميركوري، إله المسافرين عند الرومان، حيث تقدم أكثر من مجرد مكان للنوم - فهي بوابة إلى الوجهة، ودعوة دافئة لاكتشاف واستكشاف المكان. منذ تأسيسها في عام 1973، كرّست ميركيور جهودها للكشف عن الكنوز المحيطة بكل وجهة، معايير عالية الجودة ترتكز على إحساس عميق بالهوية المحلية للمكان. من خلال برنامجها "Discover Local" ترحب ميركيور بالضيوف لتجربة الإحساس المحلي في كل مكان- سواء في ريو أو باريس أو بانكوك وغيرها من الوجهات في جميع أنحاء العالم. يتم اختيار كل التفاصيل لتعكس الجوهر الفريد لكل وجهة، من الفنون الزخرفية إلى شغفنا باكتشاف المأكولات والمشروبات المحلية. تقع فنادق ميركيور في مواقع استراتيجية في مراكز المدن أو على البحر أو في الجبال. تعد مجموعة ميركيور، جزء من أكور، مجموعة الضيافة الرائدة عالميًا والتي تضم أكثر من 5700 فندق في أكثر من 110 دولة، وهي علامة تجارية مشاركة في ALL - Accor Live Limitless - برنامج ولاء لأسلوب الحياة يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من المكافآت والخدمات والتجارب.
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