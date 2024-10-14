بوروندي تبحث عن الاستثمار السعودي

(MENAFN
- Al Watan)
دعا وزير
خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو المستثمرين السعوديين للاستثمار في بلاده، واعدًا بمنحهم مزايا ومحفزات استثمارية خاصة، وذلك خلال لقائه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي اليوم، لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأعلن الحويزي عن عزم اتحاد الغرف السعودية تسيير رحلة خاصة لبوروندي خلال الفترة المقبلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال السعودي.
وقد ناقش الجانبان تعزيز مشاركة قطاع الأعمال السعودي في منتدى الطاولة المستديرة المزمع عقده ديسمبر المقبل بالعاصمة بوجمبورا، بمشاركة القطاعين العام والخاص، وزيادة تبادل الوفود التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية بالبلدين.
واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية بوروندي بقطاعات: الصحة والسياحة والزراعة والاتصالات والتقنية والبنية التحتية.
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