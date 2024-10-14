Tuesday, 15 October 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوروندي تبحث عن الاستثمار السعودي

10/14/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو المستثمرين السعوديين للاستثمار في بلاده، واعدًا بمنحهم مزايا ومحفزات استثمارية خاصة، وذلك خلال لقائه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي اليوم، لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأعلن الحويزي عن عزم اتحاد الغرف السعودية تسيير رحلة خاصة لبوروندي خلال الفترة المقبلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال السعودي.
وقد ناقش الجانبان تعزيز مشاركة قطاع الأعمال السعودي في منتدى الطاولة المستديرة المزمع عقده ديسمبر المقبل بالعاصمة بوجمبورا، بمشاركة القطاعين العام والخاص، وزيادة تبادل الوفود التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية بالبلدين.
واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية بوروندي بقطاعات: الصحة والسياحة والزراعة والاتصالات والتقنية والبنية التحتية.

MENAFN14102024000089011017ID1108777434

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث