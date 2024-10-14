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طائرة سعودية إغاثية ثانية تصل إلى بيروت

10/14/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت إلى مطار بيروت الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق، حيث تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اللبناني للتخفيف من معاناة المتضررين، وهي امتداد لدعم المملكة لبنان في شتَّى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيد للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.
كما تعكس الحس الإنساني النبيل الذي تتسم به المملكة، حكومة وشعبًا، وتأتي استمرارًا لمسيرة الخير والعطاء، وتجدد وقوف المملكة الدائم مع الشعوب والدول المحتاجة حول العالم، لمواجهة الظروف والمحن التي تمر بها.

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