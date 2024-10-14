اتفاقية في مجال الطاقة بين المملكة والفلبين

(MENAFN
- Al Watan)
عقد وزير
الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، اجتماعًا مع وزير الطاقة في الفلبين رافائيل لوتيلا، بحث خلاله الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
عقب الاجتماع وقع وزير الطاقة مع الوزير الفلبيني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الفلبين، شملت تشجيع التعاون في مجالات: البترول، البتروكيماويات، الغاز، الكهرباء، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، التي تهدف إلى الحد من آثار تغير المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.
كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجالات: التحول الرقمي والابتكار، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. وتم التأكيد على أهمية تنمية الشراكات النوعية لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة، إلى جانب استخدام المواد البوليميرية المستدامة وتطويرها في قطاع البناء وغيره من القطاعات.
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