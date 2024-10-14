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اتفاقية في مجال الطاقة بين المملكة والفلبين

10/14/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، اجتماعًا مع وزير الطاقة في الفلبين رافائيل لوتيلا، بحث خلاله الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
عقب الاجتماع وقع وزير الطاقة مع الوزير الفلبيني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الفلبين، شملت تشجيع التعاون في مجالات: البترول، البتروكيماويات، الغاز، الكهرباء، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، التي تهدف إلى الحد من آثار تغير المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.
كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجالات: التحول الرقمي والابتكار، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. وتم التأكيد على أهمية تنمية الشراكات النوعية لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة، إلى جانب استخدام المواد البوليميرية المستدامة وتطويرها في قطاع البناء وغيره من القطاعات.

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