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جامعتا حفر الباطن والطائف تحت مجهر الشورى

10/14/2024 2:37:33 PM
(MENAFN- Al Watan) استعرض مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444، حيث طالب المجلس الجامعة بوضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام والخاص وغير الربحي؛ بما يدعم جهود الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات المختلفة؛ بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبي الجامعة، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع البرامج المماثلة في الجامعات الرائدة.
كما دعا المجلس الجامعة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ للإسراع في اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية.
وطالب المجلس في القرار نفسه الجامعة بتعزيز بنيتها التحتية وتطوير برامجها الأكاديمية؛ بما يحقق التوازن في فرص القبول بين الطلاب والطالبات، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، وتبنت اللجنة مضمونها.
جامعة الطائف
وفي شأن تعليمي آخر، ناقش الشورى التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1444 هـ، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الجامعة بالعمل على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الانتقال من الأبحاث النظرية إلى التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تؤدي إلى براءات اختراع، وتسهم في تحويل الابتكارات إلى تتجير التقنية.
كما طالب عضو الشورى الدكتور عثمان حكمي، في مداخلة أخرى، بضرورة وجود منظومة ابتكار وريادة أعمال بجامعة الطائف، مشيرًا إلى أهمية إنشاء حاضنة أعمال أو مسرعة أو مكتب نقل التقنية.
وفي مداخلة له، طالب عضو مجلس الشورى طارق فقيه جامعة الطائف بإنشاء كلية للزراعة، وأخرى للسياحة، مشيرًا إلى أهمية موقع الطائف الجغرافي باعتبارها سلة غذائية ومصيفًا مميزًا في المملكة.
من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور معتز بخيت جامعة الطائف بدعم إدارة المشاريع بالكوادر المؤهلة الاحترافية، لدفع عجلة العمل في مشاريع المدينة الجامعية بـ((سيسد))، بغرض الاستفادة من مشاريعها الجديدة.
مشاريع اتفاقيات
وقد وافق الشورى، خلال الجلسة، على مشروع اتفاقية بين المملكة والكونغو في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وهندوراس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، وتلاه عضو المجلس واللجنة عبدالله بن عيفان بشأن مشروع الاتفاقية.
ووافق أيضا على مشروع اتفاقية مقر بين المملكة والمنظمة الدولية للإبل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي المجال البيئي، وافق مجلس الشورى على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة بكوبا، للتعاون في مجال حماية البيئة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، وتلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن مشروع المذكرة.
مطالب الشورى
جامعة حفر الباطن
خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية.
توسيع الشراكة الإستراتيجية مع الجهات المختلفة.
الإسراع في اعتماد برامجها الأكاديمية.
تعزيز بنيتها التحتية وتطوير برامجها الأكاديمية.
جامعة الطائف
التركيز على الأبحاث التطبيقية المؤدية لبراءات الاختراع.
ضرورة وجود منظومة ابتكار وريادة أعمال.
إنشاء كلية للزراعة وأخرى للسياحة.
دعم إدارة المشاريع بالكوادر المؤهلة الاحترافية.

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