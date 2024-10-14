رئيس الوزراء: طرح عدد من المطارات والبنوك خلال الفترة المقبلة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة فى العمل على برنامج الطروحات الحكومية ، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذى تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وترأس مدبولى، مساء اليوم؛ اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
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وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصرى.
وأكد رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين التى تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة السيناريوهات المختلفة وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزى.
وأضاف“الحمصانى” أن محافظ البنك المركزى أكد خلال الاجتماع نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة، مشيرا إلى انتظام تحويلات المصريين فى الخارج.
وتابع المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزى لتحفيز تحويلات المصريين فى الخارج.
وأوضح أنه تم التطرق للمبادرات التى أعلنتها الحكومة للمصريين فى الخارج مثل مبادرة“بيت الوطن” والتى حققت نجاحا كبيرا، وفى هذا الصدد تم التأكيد على استمرار التدفق النقدى بالدولار إلى شرايين القطاع المصرفى على مدار السنوات المقبلة، ممثلا فى قيمة أقساط أراضى“بيت الوطن”.
كما عرض رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى مجموعة من الإجراءات الفنية لتيسير وتسريع تحويلات المصريين من الخارج عبر توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وتحسين إجراءات ربطها مع البنوك المصرية.
وتعليقا على ذلك، أكد رئيس الوزراء أن أهم شيء بالنسبة للمصريين فى الخارج هو وجود سعر صرف واحد، وهو ما نجح البنك المركزى بالفعل فى تحقيقه بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها المختلفة.
وأضاف الحمصانى، أن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادى فى ضوء قرار الحكومة بتحديد سقف معين للاستثمارات العامة، وفى هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وبالتالى فى الناتج المحلى الإجمالى.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالمضى قدما فى خطة تسريع المسار النزولى للدين، مؤكدا أننا حققنا نتائج إيجابية للغاية فى هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتد به المؤسسات المالية العالمية.
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