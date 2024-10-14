رئيس الوزراء: طرح عدد من المطارات والبنوك خلال الفترة المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة فى العمل على برنامج الطروحات الحكومية ، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذى تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وترأس مدبولى، مساء اليوم؛ اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

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وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصرى.

وأكد رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين التى تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة السيناريوهات المختلفة وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزى.

وأضاف“الحمصانى” أن محافظ البنك المركزى أكد خلال الاجتماع نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة، مشيرا إلى انتظام تحويلات المصريين فى الخارج.

وتابع المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزى لتحفيز تحويلات المصريين فى الخارج.

وأوضح أنه تم التطرق للمبادرات التى أعلنتها الحكومة للمصريين فى الخارج مثل مبادرة“بيت الوطن” والتى حققت نجاحا كبيرا، وفى هذا الصدد تم التأكيد على استمرار التدفق النقدى بالدولار إلى شرايين القطاع المصرفى على مدار السنوات المقبلة، ممثلا فى قيمة أقساط أراضى“بيت الوطن”.

كما عرض رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى مجموعة من الإجراءات الفنية لتيسير وتسريع تحويلات المصريين من الخارج عبر توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وتحسين إجراءات ربطها مع البنوك المصرية.

وتعليقا على ذلك، أكد رئيس الوزراء أن أهم شيء بالنسبة للمصريين فى الخارج هو وجود سعر صرف واحد، وهو ما نجح البنك المركزى بالفعل فى تحقيقه بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها المختلفة.

وأضاف الحمصانى، أن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادى فى ضوء قرار الحكومة بتحديد سقف معين للاستثمارات العامة، وفى هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وبالتالى فى الناتج المحلى الإجمالى.

وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالمضى قدما فى خطة تسريع المسار النزولى للدين، مؤكدا أننا حققنا نتائج إيجابية للغاية فى هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتد به المؤسسات المالية العالمية.