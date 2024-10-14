وزير الري: السنغال تعد شريكا رئيسيا لمصر في مجال المياه

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن جمهورية السنغال تعد شريكا رئيسيا لمصر في مجال المياه، مشيرا إلى أهمية تجديد مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين كإطار لاستمرار التعاون.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري، اليوم /الإثنين/، مع وزير المياه والصرف الصحي السنغالي شيخ تيديان دايي، على هامش فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الإفريقي التاسع.

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وأشاد الدكتور سويلم بالنموذج التعاوني الناجح بين الدول المتشاطئة على نهر السنغال والمتمثل في منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS).

وقال الوزير:“نجحنا في مؤتمر (COP27) الذي عقد في نوفمبر 2022 في وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي، وعقب ذلك شاركت مصر بفاعلية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في شهر مارس 2023، حيث ترأست مصر واليابان الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ”.

وأضاف:“كما قادت مصر المسار الإفريقي خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عقد في بالي بإندونيسيا في شهر مايو 2024، وعلينا أن نواصل هذا النجاح في الاستمرار بدفع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، واستعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للسنغال ودولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة القادم 2026”.

كما استعرض سويلم مجهودات مصر المبذولة خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) لخدمة الأشقاء بالقارة، وحرص مصر على تحقيق التعاون البناء بين كافة الدول الإفريقية.

وكانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس /الأحد/، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، وإدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، والابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.