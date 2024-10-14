وزير الري: السنغال تعد شريكا رئيسيا لمصر في مجال المياه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن جمهورية السنغال تعد شريكا رئيسيا لمصر في مجال المياه، مشيرا إلى أهمية تجديد مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين كإطار لاستمرار التعاون.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري، اليوم /الإثنين/، مع وزير المياه والصرف الصحي السنغالي شيخ تيديان دايي، على هامش فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الإفريقي التاسع.
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وأشاد الدكتور سويلم بالنموذج التعاوني الناجح بين الدول المتشاطئة على نهر السنغال والمتمثل في منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS).
وقال الوزير:“نجحنا في مؤتمر (COP27) الذي عقد في نوفمبر 2022 في وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي، وعقب ذلك شاركت مصر بفاعلية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في شهر مارس 2023، حيث ترأست مصر واليابان الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ”.
وأضاف:“كما قادت مصر المسار الإفريقي خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عقد في بالي بإندونيسيا في شهر مايو 2024، وعلينا أن نواصل هذا النجاح في الاستمرار بدفع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، واستعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للسنغال ودولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة القادم 2026”.
كما استعرض سويلم مجهودات مصر المبذولة خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) لخدمة الأشقاء بالقارة، وحرص مصر على تحقيق التعاون البناء بين كافة الدول الإفريقية.
وكانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس /الأحد/، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، وإدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، والابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
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