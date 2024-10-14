مذكرة تفاهم بين السعودية والفلبين للتعاون في مجال الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت السعودية والفلبين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين، شملت تشجيع التعاون في مجالات البترول، والبتروكيماويات، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته بهدف الحد من آثار تغير المناخ مثل التقاط الكربون وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه.

ووقع المذكرة الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الفلبيني رافائيل لوتيلا، عقب اجتماعهما اليوم /الاثنين/ في العاصمة السعودية الرياض، حيث تضمنت المذكرة أيضا تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

موضوعاتالكرملين يوضح سبب تخوف الغرب من قمة“بريكس” المرتقبة في روسيا مجموعة دانجوتي النيجيرية تخطط لبدء إنتاج النفط في دلتا النيجر جنوب إفريقيا تستقبل أكثر من 5.8 مليون سائح خلال أول 8 شهور من 2024

وجرى – خلال الاجتماع – بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

كما تم التأكيد على أهمية تنمية الشراكات النوعية لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة، إلى جانب استخدام المواد البوليميرية المستدامة وتطويرها في قطاع البناء وغيره من القطاعات.