مذكرة تفاهم بين السعودية والفلبين للتعاون في مجال الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت السعودية والفلبين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين، شملت تشجيع التعاون في مجالات البترول، والبتروكيماويات، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته بهدف الحد من آثار تغير المناخ مثل التقاط الكربون وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه.
ووقع المذكرة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الفلبيني رافائيل لوتيلا، عقب اجتماعهما اليوم /الاثنين/ في العاصمة السعودية الرياض، حيث تضمنت المذكرة أيضا تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
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وجرى – خلال الاجتماع – بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
كما تم التأكيد على أهمية تنمية الشراكات النوعية لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة، إلى جانب استخدام المواد البوليميرية المستدامة وتطويرها في قطاع البناء وغيره من القطاعات.
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