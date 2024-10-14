سانمار الهندية للكيماويات تخطط لاستثمار 300 مليون دولار فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) التقى المهندس حسن الخطيب وزير
الاستثمار والتجارة الخارجية، بى إس جايرامان رئيس مجلس إدارة شركة تى سى آى سانمار الهندية لإنتاج الكيماويات، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية فى السوق المصرى وخططها التوسعية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى مصر.
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وأضاف ((الخطيب)) أن اللقاء استعرض خطط الشركة المستقبلية للتوسع فى السوق المصرى فى إنتاجها من الـPVC بناءً على ازدياد الطلب المحلى والإقليمي، حيث تعتزم الشركة ضخ ما يزيد عن 300 مليون دولار لتوسعة الطاقة الإنتاجية للشركة، وكذا دراسة إقامة رصيف بحرى غرب ميناء بورسعيد لاستقبال المواد الخام اللازمة لصناعات الشركة.
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة تى سى آى سانمار بدور الحكومة المصرية الداعم لأعمالها فى مصر وخاصة كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووجه الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار لزيارة مصنع الشركة بمحافظة بورسعيد.
واستعرض اللقاء تاريخ الشركة الأم سانمار جروب التى تأسست منذ ستينيات القرن الماضى فى الهند، وتمتلك عدداً من المصانع فى المكسيك ومصر بحجم أعمال يزيد عن 2 مليار دولار بالإضافة إلى تخصص الشركة فى مجالات المقاولات الهندسية والشحن.
وتعد شركة تى سى آى سانمار إحدى أكبر الشركات الهندية فى مصر والمتخصصة فى مجال إنتاج الكيماويات مثل البولى فينيل كلورايد pvc والصودا الكاوية وحبيبات الكالسيوم على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وبدأت إنتاجها فى مصر فى محافظة بورسعيد عام 2007 ثم توسعت الشركة عام 2017 بإنشاء مصنع ثان للـpvc ومصنع لحبيبات كلوريد الكالسيوم، ووصل حجم أعمالها فى مصر إلى 1.5 مليار دولار.
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