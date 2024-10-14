سانمار الهندية للكيماويات تخطط لاستثمار 300 مليون دولار فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) التقى المهندس حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجية، بى إس جايرامان رئيس مجلس إدارة شركة تى سى آى سانمار الهندية لإنتاج الكيماويات، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية فى السوق المصرى وخططها التوسعية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى مصر.

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وأضاف ((الخطيب)) أن اللقاء استعرض خطط الشركة المستقبلية للتوسع فى السوق المصرى فى إنتاجها من الـPVC بناءً على ازدياد الطلب المحلى والإقليمي، حيث تعتزم الشركة ضخ ما يزيد عن 300 مليون دولار لتوسعة الطاقة الإنتاجية للشركة، وكذا دراسة إقامة رصيف بحرى غرب ميناء بورسعيد لاستقبال المواد الخام اللازمة لصناعات الشركة.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة تى سى آى سانمار بدور الحكومة المصرية الداعم لأعمالها فى مصر وخاصة كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووجه الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار لزيارة مصنع الشركة بمحافظة بورسعيد.

واستعرض اللقاء تاريخ الشركة الأم سانمار جروب التى تأسست منذ ستينيات القرن الماضى فى الهند، وتمتلك عدداً من المصانع فى المكسيك ومصر بحجم أعمال يزيد عن 2 مليار دولار بالإضافة إلى تخصص الشركة فى مجالات المقاولات الهندسية والشحن.

وتعد شركة تى سى آى سانمار إحدى أكبر الشركات الهندية فى مصر والمتخصصة فى مجال إنتاج الكيماويات مثل البولى فينيل كلورايد pvc والصودا الكاوية وحبيبات الكالسيوم على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وبدأت إنتاجها فى مصر فى محافظة بورسعيد عام 2007 ثم توسعت الشركة عام 2017 بإنشاء مصنع ثان للـpvc ومصنع لحبيبات كلوريد الكالسيوم، ووصل حجم أعمالها فى مصر إلى 1.5 مليار دولار.