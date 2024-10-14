تباين أداء معظم البورصات الخليجية في ختام تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق اليوم ما بين ارتفاع وتراجع، واستردت المؤشرات جزءا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
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ففي الإمارات – ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، وسط ترقب المتعاملين مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية بلغت مكاسب سوق دبي المالي 4.17 مليار درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 19.2 مليار درهم، بإجمالي مكاسب 23.38 مليار درهم.
واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.451 مليار درهم، توزعت على 28.74 ألف صفقة.
ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.32 بالمائة إلى مستوى 4445 نقطة، وسط تعاملات بحجم 110.507 مليون سهم بقيمة 230.074 مليون درهم.
كما أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4802.72 نقطة مرتفعًا 37.1 نقطة وبنسبة 0.78 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4765.60 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و35 ألفًا و883 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 35.7 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت مليونًا و499 ألفًا و930 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.229 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.70 مليار ريال عُماني.
في المقابل أنهى سوق الأسهم السعودية“تداول” جلسة اليوم الاثنين بتراجع ملحوظ، ليعاود خسائره بعد جلستي ارتفاع، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، وسط تحسن السيولة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 109.54 نقاط ليقفل عند مستوى 11959.67 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 437 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.
وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 1.18%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.38% وسجل قطاع الطاقة تراجعا هامشيا نسبته 0.04%.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بنسبة بلغت 0.01 % ليبلغ مستوى 7041.02نقطة ، وتم تداول 365.8 مليون سهم عبر 18621 صفقة نقدية بقيمة 60.5 مليون دينار( نحو 184.5مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24.11 نقطة بنسبة بلغت 0.38 % ليبلغ مستوى 6346.30 نقطة من خلال تداول 282.3 مليون سهم عبر 12120 صفقة نقدية بقيمة 35.3مليون دينار (107.3 مليون دولار ).
وانخفض مؤشر السوق الاول 7.78 نقطة بنسبة بلغت 0.10% ليبلغ مستوى 7565.12 نقطة من خلال تداول 83.5 مليون سهم عبر 6501 صفقة نقدية بقيمة 25.16 مليون دينار ( نحو 76.7 مليون دولار ) .
كما أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 15.49 نقطة أي بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10477.81 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 184 مليونا و43 ألفا و858 سهما، بقيمة 361 مليونا و747 ألفا و674.315 ريال، نتيجة تنفيذ 14473 صفقة في جميع القطاعات.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617 مليارا و141 مليونا و739 ألفا و57.020 ريال، مقارنة بـ 616 مليارا و829 مليونا و689 ألفا و352.060 ريال، في الجلسة السابقة.
فيما أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,994.90 بانخفاض وقدره 3.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع العقارات.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 794.71 بانخفاض وقدره 0.93 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و956 ألفًا و836 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونين و492 ألفًا و936 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 74 صفقة.
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