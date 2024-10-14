تباين أداء معظم البورصات الخليجية في ختام تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق اليوم ما بين ارتفاع وتراجع، واستردت المؤشرات جزءا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

موضوعاتالكرملين يوضح سبب تخوف الغرب من قمة“بريكس” المرتقبة في روسيا مجموعة دانجوتي النيجيرية تخطط لبدء إنتاج النفط في دلتا النيجر جنوب إفريقيا تستقبل أكثر من 5.8 مليون سائح خلال أول 8 شهور من 2024

ففي الإمارات – ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، وسط ترقب المتعاملين مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية بلغت مكاسب سوق دبي المالي 4.17 مليار درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 19.2 مليار درهم، بإجمالي مكاسب 23.38 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.451 مليار درهم، توزعت على 28.74 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.32 بالمائة إلى مستوى 4445 نقطة، وسط تعاملات بحجم 110.507 مليون سهم بقيمة 230.074 مليون درهم.

كما أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4802.72 نقطة مرتفعًا 37.1 نقطة وبنسبة 0.78 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4765.60 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و35 ألفًا و883 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 35.7 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت مليونًا و499 ألفًا و930 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.229 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.70 مليار ريال عُماني.

في المقابل أنهى سوق الأسهم السعودية“تداول” جلسة اليوم الاثنين بتراجع ملحوظ، ليعاود خسائره بعد جلستي ارتفاع، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، وسط تحسن السيولة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 109.54 نقاط ليقفل عند مستوى 11959.67 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 437 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 1.18%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.38% وسجل قطاع الطاقة تراجعا هامشيا نسبته 0.04%.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بنسبة بلغت 0.01 % ليبلغ مستوى 7041.02نقطة ، وتم تداول 365.8 مليون سهم عبر 18621 صفقة نقدية بقيمة 60.5 مليون دينار( نحو 184.5مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24.11 نقطة بنسبة بلغت 0.38 % ليبلغ مستوى 6346.30 نقطة من خلال تداول 282.3 مليون سهم عبر 12120 صفقة نقدية بقيمة 35.3مليون دينار (107.3 مليون دولار ).

وانخفض مؤشر السوق الاول 7.78 نقطة بنسبة بلغت 0.10% ليبلغ مستوى 7565.12 نقطة من خلال تداول 83.5 مليون سهم عبر 6501 صفقة نقدية بقيمة 25.16 مليون دينار ( نحو 76.7 مليون دولار ) .

كما أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 15.49 نقطة أي بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10477.81 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 184 مليونا و43 ألفا و858 سهما، بقيمة 361 مليونا و747 ألفا و674.315 ريال، نتيجة تنفيذ 14473 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617 مليارا و141 مليونا و739 ألفا و57.020 ريال، مقارنة بـ 616 مليارا و829 مليونا و689 ألفا و352.060 ريال، في الجلسة السابقة.

فيما أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,994.90 بانخفاض وقدره 3.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع العقارات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 794.71 بانخفاض وقدره 0.93 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و956 ألفًا و836 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونين و492 ألفًا و936 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 74 صفقة.