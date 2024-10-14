انخفاض مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي للشهر الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط التجارية لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال أغسطس، وكانت دون المستوى المتوسط في آخر 5 سنوات، وهو أيضًا التراجع الشهري الثالث على التوالي.
وأظهر تقرير أسواق النفط لـ“أوبك” الصادر اليوم، انخفاض إجمالي مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 8.4 مليون برميل، على أساس شهري خلال أغسطس، لتسجل 2.828 مليار برميل.
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وهذا المستوى أعلى بمقدار 4.8 مليون برميل عما كان عليه خلال نفس الشهر قبل عام، لكنه أقل بمقدار 86 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس الأخيرة، وأقل بمقدار 157.4 مليون برميل عن متوسط الفترة بين عامي 2015 و2019.
وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط التجارية بمقدار 3.1 مليون برميل على أساس شهري في سبتمبر إلى 1.267 مليار برميل، وهو ما يقل 15.4 مليون برميل عن نفس الشهر في عام 2023، ويقل بمقدار 27 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس السابقة.
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