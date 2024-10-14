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انخفاض مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي للشهر الثالث

10/14/2024 2:37:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط التجارية لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال أغسطس، وكانت دون المستوى المتوسط في آخر 5 سنوات، وهو أيضًا التراجع الشهري الثالث على التوالي.

وأظهر تقرير أسواق النفط لـ“أوبك” الصادر اليوم، انخفاض إجمالي مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 8.4 مليون برميل، على أساس شهري خلال أغسطس، لتسجل 2.828 مليار برميل.

موضوعات متعلقة الكرملين يوضح سبب تخوف الغرب من قمة“بريكس” المرتقبة في روسيا مجموعة دانجوتي النيجيرية تخطط لبدء إنتاج النفط في دلتا النيجر جنوب إفريقيا تستقبل أكثر من 5.8 مليون سائح خلال أول 8 شهور من 2024

وهذا المستوى أعلى بمقدار 4.8 مليون برميل عما كان عليه خلال نفس الشهر قبل عام، لكنه أقل بمقدار 86 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس الأخيرة، وأقل بمقدار 157.4 مليون برميل عن متوسط الفترة بين عامي 2015 و2019.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط التجارية بمقدار 3.1 مليون برميل على أساس شهري في سبتمبر إلى 1.267 مليار برميل، وهو ما يقل 15.4 مليون برميل عن نفس الشهر في عام 2023، ويقل بمقدار 27 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس السابقة.

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