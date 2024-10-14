فاليو تتعاون مع بى تك فى مجال التمويل الاستهلاكى

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة ڤاليو المتخصصة فى تكنولوجيا
الخدمات المالية، بروتوكول تعاون مع شركة بى تك لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، لمنح العملاء فرصاً أكبر للتسوق.
قال معتز لطفى، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات فى شركة ڤاليو، إن التعاون بين“بى تك” و”ڤاليو” يهدف إلى تسهيل عمليات الشراء للأفراد فى مصر من خلال شبكة متنامية من التجار، وتيسير الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول التمويلية.
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وأكد هيثم متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة بى تك، على التزام الشركة بتوفير حلول سداد شاملة ومريحة عبر الشراكة مع“ڤاليو”، حيث سيتمكن العملاء من الاستفادة من عروض التقسيط الحصرية.
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