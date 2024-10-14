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فاليو تتعاون مع بى تك فى مجال التمويل الاستهلاكى

10/14/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة ڤاليو المتخصصة فى تكنولوجيا الخدمات المالية، بروتوكول تعاون مع شركة بى تك لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، لمنح العملاء فرصاً أكبر للتسوق.

قال معتز لطفى، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات فى شركة ڤاليو، إن التعاون بين“بى تك” و”ڤاليو” يهدف إلى تسهيل عمليات الشراء للأفراد فى مصر من خلال شبكة متنامية من التجار، وتيسير الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول التمويلية.

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وأكد هيثم متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة بى تك، على التزام الشركة بتوفير حلول سداد شاملة ومريحة عبر الشراكة مع“ڤاليو”، حيث سيتمكن العملاء من الاستفادة من عروض التقسيط الحصرية.

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