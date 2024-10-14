أسطول الظل الروسي يتوسع رغم تشديد العقوبات الغربية

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت أبحاث حديثة أن روسيا تمكنت من زيادة سعة أسطولها البترولي من ناقلات“الظل” بنسبة تقارب 70% على مدار العام الماضي، رغم الجهود الغربية لتضييق الخناق على شركات التأمين والشحن التي تساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات.

ووفقًا لتقرير صادر عن مدرسة كييف للاقتصاد، ارتفع حجم البترول الروسي المنقول عبر ناقلات متدنية الصيانة وغير مؤمنة بشكل كافٍ من 2.4 مليون برميل يوميًا في يونيو 2023 إلى 4.1 مليون برميل يوميًا في يونيو 2024.

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يأتي هذا النمو في ظل تصعيد الولايات المتحدة وكندا واليابان وعدد من الحلفاء الأوروبيين، الذين استهدفوا شركات التأمين العالمية ومالكي السفن لمحاولة تقليص قدرة موسكو على تحقيق عائدات من صادرات البترول لدعم مجهودها الحربي في أوكرانيا.

كما شملت العقوبات شركات وسفنًا فردية ترتبط بأسطول الظل الروسي.

علق بنجامين هيلجنستوك، أحد مؤلفي التقرير، قائلاً:“رغم أن العقوبات المفروضة على الناقلات كانت فعالة إلى حد ما، إلا أن حملة تصنيف الناقلات كانت محدودة جدًا لتتمكن من السيطرة على أسطول الظل الروسي بشكل كامل”.

وأضاف أن العقوبات يجب أن تُطبق بصورة“منهجية” لضمان توفير التأمين اللازم للحماية من حوادث التسرب البترولي، مما يسهم في مواجهة الخطر البيئي المتزايد الذي يشكله هذا الأسطول.

وأشار التقرير إلى أن العديد من ناقلات الظل الروسية تبحر بانتظام في مناطق بحرية مزدحمة داخل أوروبا، مثل بحر البلطيق ومضيق الدنمارك ومضيق جبل طارق، ما يزيد من احتمالية وقوع كوارث بيئية تهدد دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة.

وللتصدي لهذا الخطر، اقترحت مدرسة كييف للاقتصاد إنشاء مناطق“خالية من الظل” في المياه الأوروبية.

وأضاف التقرير أن الخلل في الأطر التنظيمية، بالإضافة إلى التوسع الكبير في دور ناقلات الظل في تجارة البترول الروسية، يجعل وقوع كارثة بيئية كبرى“مسألة وقت فقط”.

في يونيو 2024، تم نقل 70% من صادرات البترول الروسي البحري عبر أسطول الظل، وفقًا لتقديرات التقرير التي أشارت إلى أن روسيا أنفقت نحو 10 مليارات دولار لتشكيل هذا الأسطول.

وقد شمل هذا الأسطول 89% من صادرات البترول الخام الروسي، التي تجاوزت في معظمها سقف السعر المحدد بـ60 دولارًا للبرميل منذ منتصف عام 2023، إلى جانب 38% من صادرات المنتجات البترولية الروسية.