كيف اكتسبت أمريكا حب الرسوم الجمركية؟

MENAFN - Al-Borsa News) رغم أن مشروع القانون الذي قدمه جارد جولدن، عضو الكونجرس عن ولاية مين، لا يملك فرصة كبيرة ليصبح قانونًا نافذًا، إلا أنه قدم رسالة هامة عندما اقترح الشهر الماضي فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى أمريكا.

اللافت في هذا المقترح ليس فقط أنه أول محاولة جادة لتطبيق فكرة دونالد بفرض رسوم جمركية شاملة، بل أيضًا أن جولدن ينتمي إلى الحزب الديمقراطي.

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هذا المشروع يُظهر كيف أصبحت الرسوم الجمركية، التي كانت تعتبر لفترة طويلة أداة قديمة للسياسة الاقتصادية، تحظى باحترام متزايد عبر أطياف مختلفة من الساحة السياسية الأمريكية.

من المؤكد أن جولدن يُعد استثناء داخل حزبه الديمقراطي.

قد سخرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، من اقتراح ترامب بفرض رسوم شاملة ووصفتها بأنها“ضريبة مبيعات وطنية”.

لكن الحقيقة غير المريحة لهاريس هي أنها أيضًا أيدت بعض الرسوم الجمركية، وإن كانت ذات نطاق أضيق، حسب ما أوضحته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

في الواقع، بعد يوم واحد من نشر جولدن مشروعه، دخلت رسوم جمركية أعلى على مجموعة من الواردات الصينية حيز التنفيذ، وهي رسوم تم تحديدها قبل عدة أشهر من قبل إدارة بايدن-هاريس، بما في ذلك ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.

وفي ظل تزايد اعتماد الساسة الأمريكيين على الرسوم الجمركية، تتعدد الأسباب التي يقدمونها لتبرير استخدامها.

ولفهم هذا التفكير، يمكن دراسة هذه المبررات التي تتلخص في خمس نقاط رئيسية، وكل واحدة منها تحمل عيوبًا واضحة.

تشجيع الإنتاج المحلي

أول وأقوى مبرر للرسوم الجمركية هو أنها تعزز الإنتاج المحلي، مما يسهم في تقوية الاقتصاد.

يقول جولدن إنه“يجب أن تصبح أمريكا مرة أخرى دولة منتجة، وليس مجرد مستهلكة”.

بينما يردد ترامب:“في ظل قيادتي، سنستعيد وظائفنا التي فقدناها لصالح الدول الأخرى”.

ولكن الواقع يشير إلى قلة الأدلة التي تدعم فكرة أن الرسوم الجمركية الشاملة تزيد من التصنيع، فقد انخفضت نسبة وظائف المصانع في الاقتصاد الأمريكي منذ أن بدأ ترامب في فرض الرسوم الجمركية عام 2018.

والسبب الرئيسي هو أن الرسوم قد تمنع بعض الواردات، لكنها أيضًا تعرقل الإنتاج المحلي في البلاد.

فعندما تحل الشركات الأمريكية محل الشركات الأجنبية، تستهلك الرسوم الجمركية الموارد النادرة، سواء رأس المال أو العمالة، من الشركات ذات الأداء القوي وتوجهها نحو الشركات المحمية.

وستكون هذه الآثار السلبية أكثر وضوحًا في حالة الرسوم الجمركية الشاملة، خاصة إذا قرر ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 20%، كما اقترح، مما يعيد أمريكا إلى مستويات الرسوم الجمركية في حقبة الكساد الكبير.

مصدر للإيرادات الحكومية

المبرر الثاني هو أن الرسوم الجمركية يمكن أن تكون مصدرًا كبيرًا للإيرادات الحكومية.

يقول ترامب مرارًا وتكرارًا إن“الرسوم الجمركية ستجلب مليارات الدولارات” التي يمكن استخدامها لسد العجز الفيدرالي أو تمويل تخفيضات ضريبية.

من الناحية النظرية، هذا صحيح؛ الرسوم الجمركية تولد إيرادات.

فقد استوردت أمريكا سلعًا بقيمة تريليونات الدولارات في العام الماضي، مما يعني أن رسومًا بنسبة 20% يمكن أن تجلب حوالي 600 مليار دولار سنويًا، وهو ما يكفي لتمويل العديد من تخفيضات الضرائب التي ترغب في إقرارها.

لكن المشكلة أن هذا تصور ثابت، فمع زيادة الرسوم الجمركية، تنخفض الواردات، مما يقلل من الإيرادات الحكومية المتوقعة.

علاوة على ذلك، فإن الردود الانتقامية من الدول الأخرى ستزيد من الضغط على الشركات الأمريكية التي تواجه بالفعل ارتفاعًا في تكاليف المدخلات.

وجدت دراسة أجرتها مجموعة بحثية غير حزبية تُعرف باسم“نموذج ميزانية بن وارتون” أن خوض حرب تجارية شاملة قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 5% خلال عشرين عامًا، مما يشكل تهديدًا بتقليص إيرادات الحكومة بشكل كبير.

تعزيز نفوذ أمريكا

المبرر الثالث هو أن الرسوم الجمركية تعزز نفوذ الولايات المتحدة في المفاوضات التجارية، وهذا ما أشار إليه روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، عند التفاوض مع الصين عام 2020.

كما أوضحت كاثرين تاي، الممثل التجاري الأمريكي في إدارة بايدن، أن هذا المبرر هو السبب وراء الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

لكن القوة المستمدة من الرسوم الجمركية ليست كما يُروج لها، فبعد ستة أعوام من فرض الرسوم على المنتجات الصينية، أصبحت الصين أكثر قوة كمصدر عالمي للسلع.

من الناحية الفلسفية، تتعارض الحجة التي تقول إن الرسوم الجمركية تعزز الإنتاج والإيرادات الحكومية مع الادعاء بأنها تُستخدم كأداة تفاوضية.

فإذا كانت الرسوم الجمركية مجرد وسيلة لإبرام الصفقات التجارية، فمن المنطقي تخفيضها عند التوصل إلى اتفاقيات.

لكن إذا كان المسؤولون الأمريكيون يؤمنون بالفعل بفوائدها، فلماذا قد يقدمون على تقليصها؟

تلبية احتياجات الأمن القومي

المبرر الرابع، الذي يتمتع بمصداقية أكبر بين صُناع السياسة في واشنطن، هو أن الرسوم الجمركية يمكن أن تلبي احتياجات الأمن القومي إذا تم توجيهها بشكل صحيح.

فعندما زادت إدارة بايدن الرسوم على السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والألواح الشمسية الصينية، قالت إن هيمنة بكين في هذه الصناعات تشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي الأمريكي.

يعود القلق الأمريكي والعالمي بشأن هيمنة الصين على التقنيات الحيوية إلى استعدادها لمنع الصادرات في أوقات الأزمات الدولية.

ومع ذلك، فإن استخدام الرسوم الجمركية لتحقيق أهداف الأمن القومي يحمل في طياته مشكلات.

فعندما يُستخدم الأمن القومي كذريعة، يصبح الأمر وسيلة لتبرير الحماية الاقتصادية، كما حدث عندما فرضت إدارة ترامب رسومًا على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي واليابان.

إضافةً إلى ذلك، الرسوم الجمركية ليست وسيلة فعالة لمواجهة تهديدات أمنية حقيقية.

وكما أشار إد جريسر، من معهد السياسة التقدمية، وهو مؤسسة بحثية:“إذا كان هناك خطر حقيقي، فمن الأفضل حظره بدلاً من فرض ضريبة عليه”.

دعم نمو بعض القطاعات

المبرر الأخير للرسوم الجمركية هو نسخة مقلصة من المبرر الأول، فبدلاً من الادعاء بأن الرسوم الجمركية تفيد الاقتصاد ككل، يزعم مؤيدوها أنها ضرورية لدعم نمو قطاعات معينة.

فعلى سبيل المثال، زعمت إدارة بايدن أن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصين تحمي القطاعات التي تحاول الحكومة تعزيزها عبر استثماراتها الكبيرة.

قد يبدو هذا منطقياً، لكنه في الأساس مسألة قابلة للاختبار والتقييم.

فقد أظهرت دراسة حديثة أجراها اقتصاديان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الرسوم الجمركية المستهدفة التي فرضها ترامب لم تحقق النتائج المرجوة.

وعلى الرغم من أن بعض الصناعات، مثل الأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات، شهدت زيادة طفيفة في الوظائف بفضل الحماية التي قدمتها الرسوم الجمركية، إلا أن هذا الأثر تم تعويضه بانخفاض الإنتاجية الناتج عن الرسوم الانتقامية وارتفاع تكاليف المدخلات.

ثمن باهظ

قد يكون من الخطأ افتراض أن جميع الساسة الأمريكيين ينجذبون إلى فكرة الرسوم الجمركية.

فقد انتقد جارد بوليس، حاكم ولاية كولورادو الديمقراطي، الرسوم على الصين واعتبرها ضريبة تضر بالمستهلكين، على الرغم من أن هذا الرأي نادر في ظل القلق الواسع بشأن الصين.

لكن الأكثر شيوعًا هو معارضة مقترح ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة، حتى من داخل حزبه، حيث عبر عدد من الجمهوريين البارزين عن رفضهم لهذه الفكرة.

وفي نهاية المطاف، تنازل الكونجرس عن سلطته في فرض الرسوم الجمركية للبيت الأبيض.

وإذا عاد ترامب للرئاسة، يمكنه رفع الرسوم دون الحاجة لموافقة الكونجرس، معتمدًا على أوامر تنفيذية، ولن تقف في وجهه سوى المحاكم.

أما الجمهوريون في الكونغرس فسيركزون جهودهم على تقديم تخفيضات ضريبية.

وكما أوضح بول وينفري، من مركز ابتكار السياسات الاقتصادية:“طالما أنهم يحققون نجاحات في مجالات أخرى، فسيصبون كل اهتمامهم عليها”.

ومن هنا، قد تنتهي قصة حب أمريكا للرسوم الجمركية بأنها مبنية على الراحة والمرونة، وليس على اقتناع حقيقي.