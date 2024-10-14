جنوب إفريقيا تستقبل أكثر من 5.8 مليون سائح خلال أول 8 شهور من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزيرة
السياحة في جنوب إفريقيا باتريشيا دي ليل أن بلادها استقبلت أكثر من 5.8 مليون سائح دولي خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت دي ليل – في تصريح نقله تليفزيون“بريكس”، اليوم –“إن 4.4 مليون وافد من أصل 5.8 مليون، زاروا البلاد قادمين من أنحاء مختلفة بالقارة الإفريقية؛ مما يعكس ارتفاعا بنسبة 7.9% على أساس سنوي”، مشيرة إلى أنه تم تسجيل وفود أكثر من 8.4 مليون سائح دولي إلى البلاد في عام 2023؛ ما يعد ارتفاعا بمقدار 2.7 مليون زائر (أو بنسبة 48.9%) مقارنة بالعام الذي يسبقه.
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ونوهت إلى أن السياحة الدولية ساهمت بـ5.46 مليار دولار أمريكي في اقتصاد البلاد في عام 2023، موضحة أن الإسهامات المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا بلغ 8.8% في الربع الأول من العالم الحالي، متجاوزا قطاعات الإنشاءات والنقل والتعدين.. وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد الوظائف في قطاع السياحة نموا لتصل إلى 1.7 مليون وظيفة بحلول نهاية 2024.
يشار إلى أن تليفزيون“بريكس” هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة“بريكس”، التي تضم: (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، إلى جانب الدول التي أنضمت حديثا للمجموعة وتشمل: (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا).
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