جنوب إفريقيا تستقبل أكثر من 5.8 مليون سائح خلال أول 8 شهور من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت السياحة في جنوب إفريقيا باتريشيا دي ليل أن بلادها استقبلت أكثر من 5.8 مليون سائح دولي خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت دي ليل – في تصريح نقله تليفزيون“بريكس”، اليوم –“إن 4.4 مليون وافد من أصل 5.8 مليون، زاروا البلاد قادمين من أنحاء مختلفة بالقارة الإفريقية؛ مما يعكس ارتفاعا بنسبة 7.9% على أساس سنوي”، مشيرة إلى أنه تم تسجيل وفود أكثر من 8.4 مليون سائح دولي إلى البلاد في عام 2023؛ ما يعد ارتفاعا بمقدار 2.7 مليون زائر (أو بنسبة 48.9%) مقارنة بالعام الذي يسبقه.

موضوعاتالكرملين يوضح سبب تخوف الغرب من قمة“بريكس” المرتقبة في روسيا مجموعة دانجوتي النيجيرية تخطط لبدء إنتاج النفط في دلتا النيجر كيف اكتسبت أمريكا حب الرسوم الجمركية؟

ونوهت إلى أن السياحة الدولية ساهمت بـ5.46 مليار دولار أمريكي في اقتصاد البلاد في عام 2023، موضحة أن الإسهامات المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا بلغ 8.8% في الربع الأول من العالم الحالي، متجاوزا قطاعات الإنشاءات والنقل والتعدين.. وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد الوظائف في قطاع السياحة نموا لتصل إلى 1.7 مليون وظيفة بحلول نهاية 2024.

يشار إلى أن تليفزيون“بريكس” هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة“بريكس”، التي تضم: (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، إلى جانب الدول التي أنضمت حديثا للمجموعة وتشمل: (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا).