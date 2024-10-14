ميناء دمياط يفرض غرامة على الشاحنات المخالفة للتسجيل المسبق

MENAFN - Al-Borsa News) قالت هيئة ميناء دمياط إن آخر موعد لتسجيل شاحنات البضائع العامة دون غرامات سيكون يوم 20 أكتوبر الجاري، حيث سيتم غلق صلاحية تسجيل الشاحنات التي لم يتم حجزها مسبقًا (BOOKING) على قواعد البيانات.

وأوضحت الهيئة في منشور حصلت“البورصة” على نسخة منه، أنه في حال رغبة سيارات نقل البضائع العامة بالدخول إلى الميناء دون تسجيل حجز مسبق، سيُفرض على مقاولي النقل المرخصين غرامة وفقًا للقرارات المنظمة لذلك، وستحصّل الغرامة من خلال كاشيرات هيئة الميناء اعتبارًا من 20 أكتوبر.

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وكانت الهيئة قد أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الحجز المسبق في سبتمبر الماضي، وأكدت عدم السماح بدخول أي شاحنات نقل بضائع عامة إلى الميناء اعتبارًا من أكتوبر الجاري دون تسجيلها مسبقًا على قواعد بيانات هيئة الميناء.

وفي سياق متصل، عقد اللواء طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعًا مع اللواء حسام حسين الرويني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمناطق اللوجستية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المخازن والساحات والمناطق اللوجستية.

وأشار عدلي إلى أن الشركة المصرية للمناطق اللوجستية تتمتع بخبرات واسعة في إدارة وتشغيل المناطق اللوجستية والمخازن والمستودعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة في مجال النقل البحري.