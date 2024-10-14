ميناء دمياط يفرض غرامة على الشاحنات المخالفة للتسجيل المسبق

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت هيئة ميناء دمياط إن آخر موعد لتسجيل شاحنات نقل
البضائع العامة دون غرامات سيكون يوم 20 أكتوبر الجاري، حيث سيتم غلق صلاحية تسجيل الشاحنات التي لم يتم حجزها مسبقًا (BOOKING) على قواعد البيانات.
وأوضحت الهيئة في منشور حصلت“البورصة” على نسخة منه، أنه في حال رغبة سيارات نقل البضائع العامة بالدخول إلى الميناء دون تسجيل حجز مسبق، سيُفرض على مقاولي النقل المرخصين غرامة وفقًا للقرارات المنظمة لذلك، وستحصّل الغرامة من خلال كاشيرات هيئة الميناء اعتبارًا من 20 أكتوبر.
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وكانت الهيئة قد أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الحجز المسبق في سبتمبر الماضي، وأكدت عدم السماح بدخول أي شاحنات نقل بضائع عامة إلى الميناء اعتبارًا من أكتوبر الجاري دون تسجيلها مسبقًا على قواعد بيانات هيئة الميناء.
وفي سياق متصل، عقد اللواء طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعًا مع اللواء حسام حسين الرويني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمناطق اللوجستية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المخازن والساحات والمناطق اللوجستية.
وأشار عدلي إلى أن الشركة المصرية للمناطق اللوجستية تتمتع بخبرات واسعة في إدارة وتشغيل المناطق اللوجستية والمخازن والمستودعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة في مجال النقل البحري.
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