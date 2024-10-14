مصنعو الأجهزة الكهربائية يرفعون نسبة المكون المحلى لمستوى 90%

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفعت شركات الأجهزة الكهربائية نسبة المكون المحلى لمنتجاتها إلى نحو 90% بدعم من سياسة توطين الصناعات المغذية داخل مصانعها مؤخرا.
وبدأت الشركات تصنيع مستلزمات الإنتاج عقب انتهاء أزمة الدولار، مما ساعدها فى الحصول سيولة دولارية لشراء المعدات وماكينات التصنيع.
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وقال شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة تريدكو الصياد للصناعات الهندسية والكهربائية، إن الشركة بدأت تعميق الصناعة مع بداية العام الجارى، فى محاولة للاستفادة من برنامج دعم الصادرات وتحوطًا ضد تقلبات السوق المحلى والعالمى.
وأوضح أن جميع الأجهزة الكهربائية التى تنتجها الشركة وصلت فيها نسبة المكون المحلى إلى نحو 80% مقابل 50 و60% العام الماضى.
لفت إلى أن شركة“جلايد سمارت موبايليتى Glide Smart Mobility”، إحدى شركات تريدكو، ضخت 10 ملايين جنيه لإنتاج أول سكوتر كهربائى، بدعم من وفرة مستلزمات الإنتاج فى السوق المحلى والذى وصلت إلى 50% حاليًا.
وأضاف ((الصياد))، لـ ((البورصة))، أن حجم إنتاج الاسكوتر سنويًا يبلغ ألفى وحدة، وتستهدف الشركة مضاعفة الإنتاج خلال العام المقبل، عبر التصدير للسوق الخليجى وسوق شرق أفريقيا.
أشار إلى أن الشركة اتجهت لتصنيع الاسكوتر الكهربائى منذ عام 2020، بعدما لاحظت التوجه العالمى والمحلى ناحية وسائل النقل التى تعمل بالكهرباء و الخفيفة التى تحمل راكبا أو راكبين، مع زيادة المنتج المحلى بها.
وأوضح أن هذا التوجه دفع الشركة نحو الاستثمار فى وسائل النقل الخفيفة التى تعمل بالكهرباء، لتقديم حلول لتسهيل الانتقال فى مصر. لافتًا إلى أن الشركة اتجهت فى البداية إلى استيراد بعض المكونات من الصين ثم توجهت بعد ذلك للتوسع فى تصنيع المنتجات محليًا منها تصميم الشكل الهندسى والدورة الكهربائية.
وذكر، أن الشركة تتواصل مع عدد من الشركات المحلية فى الوقت الحالى لتصنيع البطارية والمحرك الكهربائى بحلول 2025 وهو ما يزيد من نسبة المكون المحلى للتجاوز الـ 65ِ%، وذلك عبر توسع الشركات المصنعة لهم فى عميلة الإنتاج لتلبية حجم الطلب.
((عادل)): زيادة المكون المحلى يؤهلنا للحصول على مساندة تصديرية مرضية
وقالت راندا عادل مدير التسويق بشركة وايت بوينت للأجهزة الكهربائية، إن الشركة نجحت فى الوصول بنسب المكون المحلى فى البوتجاز إلى 90% والغسالة من 60 إلى 80%، وهذا مستوى جيد مقارنة بالعام الماضى.
أضافت لـ ((البورصة))، أن الشركة تخطط لتقليل نسب مستلزمات الإنتاج المستوردة فى جميع منتجاتها لتخفيض التكلفة والحصول على مساندة تصديرية مرضية، بعد ربط برنامج دعم الصادرات بنسبة المكون المحلى فى المنتجات المصدرة.
وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. ((سونى)) تستهدف افتتاح مصنع للمكواه بمكونات محلية مع بداية 2025
وقال محمد سراج مدير مبيعات شركة سونى للأجهزة الكهربائية، إن الشركة تستهدف افتتاح مصنعًا بمدينة بدر فى محافظة القاهرة لتصنيع المكواه بمدخلات إنتاج محلية تصل الى 100%.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة رفعت نسبة المكون المحلى فى جميع منتجاتها إلى 90% خلال العام الجارى مقابل 70% العام الماضى.
وذكر، أن شركة سونى افتتحت مصنعًا مؤخرًا متخصص فى تصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة لتوفير احتياجات الشركة ومصانع الأجهزة الكهربائية غير القادرة على تصنيع تلك المنتجات أو التى تقوم باستيرادها.
وقال محمد جنيدى رئيس مجلس إدارة شركة جى إم سى للاستثمار المالى والصناعى، إن الشركة تمتلك قاعدة عريضة من متخصصى الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية فى السوق المحلى دون مساعدات فنية من شركات أجنبية، ما ساعدها على زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتها لمستويات كبيرة.
أضاف لـ ((البورصة))، أن المجموعة نجحت أيضًا فى تصدير قطع غيار الأجهزة الكهربائية وإمداد المصانع المحلية بمكونات الإنتاج بدلًا من استيرادها.
وأوضح، أن نسبة المكون المحلى فى السخان يتراوح بين 98 إلى 100%، والغسالة من 76 إلى 82% أما البوتجاز تتراوح نسب المكون المحلى بين 88 إلى 100% .
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