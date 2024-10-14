مصنعو الأجهزة الكهربائية يرفعون نسبة المكون المحلى لمستوى 90%

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركات الأجهزة الكهربائية نسبة المكون المحلى لمنتجاتها إلى نحو 90% بدعم من سياسة توطين الصناعات المغذية داخل مصانعها مؤخرا.

وبدأت الشركات مستلزمات الإنتاج عقب انتهاء أزمة الدولار، مما ساعدها فى الحصول سيولة دولارية لشراء المعدات وماكينات التصنيع.

موضوعاتطرح جراج محطة“بشتيل” للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص الشهر المقبل ((مصر للتأمين)) تفوز بوثيقة التحف والمخطوطات الأثرية بـ5 فنادق بإجمالى 400 مليون جنيه “سانمار” الهندية للكيماويات تخطط لاستثمار 300 مليون دولار فى مصر

وقال شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة تريدكو الصياد للصناعات الهندسية والكهربائية، إن الشركة بدأت تعميق الصناعة مع بداية العام الجارى، فى محاولة للاستفادة من برنامج دعم الصادرات وتحوطًا ضد تقلبات السوق المحلى والعالمى.

وأوضح أن جميع الأجهزة الكهربائية التى تنتجها الشركة وصلت فيها نسبة المكون المحلى إلى نحو 80% مقابل 50 و60% العام الماضى.

لفت إلى أن شركة“جلايد سمارت موبايليتى Glide Smart Mobility”، إحدى شركات تريدكو، ضخت 10 ملايين جنيه لإنتاج أول سكوتر كهربائى، بدعم من وفرة مستلزمات الإنتاج فى السوق المحلى والذى وصلت إلى 50% حاليًا.

وأضاف ((الصياد))، لـ ((البورصة))، أن حجم إنتاج الاسكوتر سنويًا يبلغ ألفى وحدة، وتستهدف الشركة مضاعفة الإنتاج خلال العام المقبل، عبر التصدير للسوق الخليجى وسوق شرق أفريقيا.

أشار إلى أن الشركة اتجهت لتصنيع الاسكوتر الكهربائى منذ عام 2020، بعدما لاحظت التوجه العالمى والمحلى ناحية وسائل النقل التى تعمل بالكهرباء و الخفيفة التى تحمل راكبا أو راكبين، مع زيادة المنتج المحلى بها.

وأوضح أن هذا التوجه دفع الشركة نحو الاستثمار فى وسائل النقل الخفيفة التى تعمل بالكهرباء، لتقديم حلول لتسهيل الانتقال فى مصر. لافتًا إلى أن الشركة اتجهت فى البداية إلى استيراد بعض المكونات من الصين ثم توجهت بعد ذلك للتوسع فى تصنيع المنتجات محليًا منها تصميم الشكل الهندسى والدورة الكهربائية.

وذكر، أن الشركة تتواصل مع عدد من الشركات المحلية فى الوقت الحالى لتصنيع البطارية والمحرك الكهربائى بحلول 2025 وهو ما يزيد من نسبة المكون المحلى للتجاوز الـ 65ِ%، وذلك عبر توسع الشركات المصنعة لهم فى عميلة الإنتاج لتلبية حجم الطلب.

((عادل)): زيادة المكون المحلى يؤهلنا للحصول على مساندة تصديرية مرضية

وقالت راندا عادل مدير التسويق بشركة وايت بوينت للأجهزة الكهربائية، إن الشركة نجحت فى الوصول بنسب المكون المحلى فى البوتجاز إلى 90% والغسالة من 60 إلى 80%، وهذا مستوى جيد مقارنة بالعام الماضى.

أضافت لـ ((البورصة))، أن الشركة تخطط لتقليل نسب مستلزمات الإنتاج المستوردة فى جميع منتجاتها لتخفيض التكلفة والحصول على مساندة تصديرية مرضية، بعد ربط برنامج دعم الصادرات بنسبة المكون المحلى فى المنتجات المصدرة.

وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقال محمد سراج مدير مبيعات شركة سونى للأجهزة الكهربائية، إن الشركة تستهدف افتتاح مصنعًا بمدينة بدر فى محافظة القاهرة لتصنيع المكواه بمدخلات إنتاج محلية تصل الى 100%.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة رفعت نسبة المكون المحلى فى جميع منتجاتها إلى 90% خلال العام الجارى مقابل 70% العام الماضى.

وذكر، أن شركة سونى افتتحت مصنعًا مؤخرًا متخصص فى تصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة لتوفير احتياجات الشركة ومصانع الأجهزة الكهربائية غير القادرة على تصنيع تلك المنتجات أو التى تقوم باستيرادها.

وقال محمد جنيدى رئيس مجلس إدارة شركة جى إم سى للاستثمار المالى والصناعى، إن الشركة تمتلك قاعدة عريضة من متخصصى الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية فى السوق المحلى دون مساعدات فنية من شركات أجنبية، ما ساعدها على زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتها لمستويات كبيرة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن المجموعة نجحت أيضًا فى تصدير قطع غيار الأجهزة الكهربائية وإمداد المصانع المحلية بمكونات الإنتاج بدلًا من استيرادها.

وأوضح، أن نسبة المكون المحلى فى السخان يتراوح بين 98 إلى 100%، والغسالة من 76 إلى 82% أما البوتجاز تتراوح نسب المكون المحلى بين 88 إلى 100% .