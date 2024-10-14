صالح ناصر ينتقل إلى كايرو كابيتال لإدارة الأصول

(MENAFN
- Al-Borsa News) انتقل صالح ناصر، أحد رواد التحليل الفنى، من منصبه كرئيس قسم التحليل الفنى فى شركة بايونيرز القابضة للاسثمارات المالية، ليشغل وظيفة مدير استثمار بشركة كايرو كابيتال لإدارة الأصول.
وأشار ناصر إلى أن وجود التحليل الفنى فى مجال إدارة الأصول يعد إضافة جديدة وجيدة للمجال، فضلاُ عن أن شركة كايرو كابيتال لها مكانة كبيرة فى سوق إدارة الأصول.
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وتابع ناصر أن أهم ما يميز الشركة كونها تمتلك استراتيجية واضحة فى إدارة الأصول، بالإضافة إلى دور الشركة فى نشاط السمسرة وكونهم معظم الوقت يكونون من ضمن أفضل خمس مراكز.
وشغل ناصر عدة مناصب أهمها منصب رئيس قسم البحوث في شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال التحليل المالي والاستثمار، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من إحدى الجامعات المرموقة، وتخصص في التحليل المالي وإدارة الأصول، كما حصل على شهادة المحلل الفني المعتمد من الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين.
بدأ مسيرته المهنية في البنوك الاستثمارية، حيث اكتسب خبرة في مجالات تمويل الشركات وإدارة المحافظ الاستثمارية، لينتقل بعدها إلى شركات الاستثمار الكبرى ليتولى مناصب قيادية في أقسام البحوث والتحليل المالي.
وقبل انضمامه إلى بايونيرز، شغل منصب مدير تنفيذي ورئيس قسم التحليل الفني في شركة فاروس القابضة، كما عمل رئيسًا لقسم التحليل الفني وعضو لجنة الاستثمار في شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.
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