صالح ناصر ينتقل إلى كايرو كابيتال لإدارة الأصول

MENAFN - Al-Borsa News) انتقل صالح ناصر، أحد رواد التحليل الفنى، من منصبه كرئيس قسم التحليل الفنى فى شركة بايونيرز القابضة للاسثمارات المالية، ليشغل وظيفة مدير استثمار بشركة كايرو كابيتال لإدارة الأصول.

وأشار ناصر إلى أن وجود التحليل الفنى فى مجال إدارة الأصول يعد إضافة جديدة وجيدة للمجال، فضلاُ عن أن شركة كايرو كابيتال لها مكانة كبيرة فى سوق إدارة الأصول.

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وتابع ناصر أن أهم ما يميز الشركة كونها تمتلك استراتيجية واضحة فى إدارة الأصول، بالإضافة إلى دور الشركة فى نشاط السمسرة وكونهم معظم الوقت يكونون من ضمن أفضل خمس مراكز.

وشغل ناصر عدة مناصب أهمها منصب رئيس قسم البحوث في شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال التحليل المالي والاستثمار، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من إحدى الجامعات المرموقة، وتخصص في التحليل المالي وإدارة الأصول، كما حصل على شهادة المحلل الفني المعتمد من الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين.

بدأ مسيرته المهنية في البنوك الاستثمارية، حيث اكتسب خبرة في مجالات تمويل الشركات وإدارة المحافظ الاستثمارية، لينتقل بعدها إلى شركات الاستثمار الكبرى ليتولى مناصب قيادية في أقسام البحوث والتحليل المالي.

وقبل انضمامه إلى بايونيرز، شغل منصب مدير تنفيذي ورئيس قسم التحليل الفني في شركة فاروس القابضة، كما عمل رئيسًا لقسم التحليل الفني وعضو لجنة الاستثمار في شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.