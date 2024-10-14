مجموعة دانجوتي النيجيرية تخطط لبدء إنتاج النفط في دلتا النيجر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي، التركيز على استكشاف النفط الخام في بلاده في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى هدف طموح يتمثل في تكرير النفط لأول مرة منذ عقود.
وتخطط مجموعة أليكو دانجوتي أغنى رجل في إفريقي لبدء إنتاج النفط الخام بحلول الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال مشروعاتها في الولاية الجنوبية دلتا في نيجيريا، وفق ما ذكرت منصة بيزنس إنسايدر إفريقيا.
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والمجموعة من المقرر أن تبدأ بإنتاج حوالي 20,000 برميل يوميًا تزداد تدريجيا خلال عام 2025 بالإضافة إلى ذلك، يبحث دانجوتي أيضًا عن سفينة للإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة قادرة على حمل 650،000 برميل من النفط.
وتعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ إذ ضخّت 1.5 مليون برميل يوميًا في يونيو الماضي.
وتستعد مصفاة دانجوتي للنفط في نيجيريا، لاستيعاب حوالي 400 ألف برميل من الخام النيجيري يوميا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
“المصفاة” التي شيدها أليكو دانجوتي على مشارف لاجوس بتكلفة 20 مليار دولار هي الأكبر في القارة السمراء، وكان الهدف من تأسيسها إنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد بسبب عدم كفاية طاقة التكرير.
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