مجموعة دانجوتي النيجيرية تخطط لبدء إنتاج النفط في دلتا النيجر

MENAFN - Al-Borsa News) قرر الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي، التركيز على استكشاف النفط الخام في بلاده في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى هدف طموح يتمثل في تكرير النفط لأول مرة منذ عقود.

وتخطط مجموعة أليكو دانجوتي أغنى رجل في إفريقي لبدء إنتاج النفط الخام بحلول الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال مشروعاتها في الولاية الجنوبية دلتا في نيجيريا، وفق ما ذكرت منصة بيزنس إنسايدر إفريقيا.

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والمجموعة من المقرر أن تبدأ بإنتاج حوالي 20,000 برميل يوميًا تزداد تدريجيا خلال عام 2025 بالإضافة إلى ذلك، يبحث دانجوتي أيضًا عن سفينة للإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة قادرة على حمل 650،000 برميل من النفط.

وتعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ إذ ضخّت 1.5 مليون برميل يوميًا في يونيو الماضي.

وتستعد مصفاة دانجوتي للنفط في نيجيريا، لاستيعاب حوالي 400 ألف برميل من الخام النيجيري يوميا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

“المصفاة” التي شيدها أليكو دانجوتي على مشارف لاجوس بتكلفة 20 مليار دولار هي الأكبر في القارة السمراء، وكان الهدف من تأسيسها إنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد بسبب عدم كفاية طاقة التكرير.