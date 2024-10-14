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((مصر للتأمين)) تفوز بوثيقة التحف والمخطوطات الأثرية بـ5 فنادق بإجمالى 400 مليون جنيه

10/14/2024 2:37:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فازت شركة مصر للتأمين ، إحدى شركات مجموعة القابضة للتأمين المملوكة لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بوثيقة التأمين على التحف والمخطوطات الأثرية بالفنادق التاريخية بعد منافسة مع العروض الفنية والمالية التى تقدمت للفوز بالوثيقة.

وعلمت ((البورصة))، أن الوثيقة تمتد لمدة عام، وتغطى التحف واللوحات الفنية والمخطوطات الأثرية بإجمالى مبالغ تامينية تصل لنحو 400 مليون جنيه. وتضم قائمة الفنادق كلاً من ((ماريوت الزمالك)) و((ماريوت مينا هاوس)) و((ونتر بالاس الأقصر)) و((كتراكت أسوان))، إضافة إلى فندق ((شتيجنبرجر التحرير)).

موضوعات متعلقة طرح جراج محطة“بشتيل” للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص الشهر المقبل 17 مليار جنيه متأخرات ضريبية جمعتها“المالية” منذ بداية العام المالى الحالى مصنعو الأجهزة الكهربائية يرفعون نسبة المكون المحلى لمستوى 90%

وتغطى الوثيقة جميع الأخطار متضمنة الحريق والسطو والسرقة إضافة إلى الأخطار الطبيعية.

وفازت مصر للتأمين، يونيو الماضى، بوثيقة التأمين على أصول الفنادق الخمسة بإجمالى مبالغ تأمينية تزيد على 800 مليون دولار بعد منافسة مع شركتى ((أليانز)) و((أكسا)).

وحصلت الشركة مؤخراً على تصنيف محلى AAA Exceptional من مؤسسة AM best العالمية وكذلك تصنيف B++ لقوة مركزها المالى وتصنيف ائتمانى bbb، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات، وتصنيف egy AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة Fitch العالمية.

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