((مصر للتأمين)) تفوز بوثيقة التحف والمخطوطات الأثرية بـ5 فنادق بإجمالى 400 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) فازت شركة مصر للتأمين ، إحدى شركات مجموعة القابضة للتأمين المملوكة لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بوثيقة التأمين على التحف والمخطوطات الأثرية بالفنادق التاريخية بعد منافسة مع العروض الفنية والمالية التى تقدمت للفوز بالوثيقة.
وعلمت ((البورصة))، أن الوثيقة تمتد لمدة عام، وتغطى التحف واللوحات الفنية والمخطوطات الأثرية بإجمالى مبالغ تامينية تصل لنحو 400 مليون جنيه. وتضم قائمة الفنادق كلاً من ((ماريوت الزمالك)) و((ماريوت مينا هاوس)) و((ونتر بالاس الأقصر)) و((كتراكت أسوان))، إضافة إلى فندق ((شتيجنبرجر التحرير)).
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وتغطى الوثيقة جميع الأخطار متضمنة الحريق والسطو والسرقة إضافة إلى الأخطار الطبيعية.
وفازت مصر للتأمين، يونيو الماضى، بوثيقة التأمين على أصول الفنادق الخمسة بإجمالى مبالغ تأمينية تزيد على 800 مليون دولار بعد منافسة مع شركتى ((أليانز)) و((أكسا)).
وحصلت الشركة مؤخراً على تصنيف محلى AAA Exceptional من مؤسسة AM best العالمية وكذلك تصنيف B++ لقوة مركزها المالى وتصنيف ائتمانى bbb، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات، وتصنيف egy AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة Fitch العالمية.
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