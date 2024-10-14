17 مليار جنيه متأخرات ضريبية جمعتها المالية منذ بداية العام المالى الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) حصلت وزارة المالية نحو 17 مليار جنيه متأخرات ضريبية منذ بداية العام الحالى، بحسب مسئول حكومى رفيع المستوى.
ولفت المسئول إلى أن متوسط الحصيلة من المتأخرات الضريبية شهرياً تتراوح بين 1.5 مليار و2 مليار جنيه.
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وكشف لـ”البورصة” أن قيمة المتأخرات الضريبية قاربت على 400 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، بنسبة نمو 13% عن العام المالى 2022-2023.
وأرجع ارتفاع قيمة المتأخرات الضريبية إلى الزيادات المتتالية فى أسعار الفائدة الرئيسية لدى البنك المركزى ما أدى إلى قفزة فى نسبة الغرامات المفروضة على المتأخرات الضريبية.
وينص قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، على احتساب قيمة غرامات التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، مضافاً إليه 2%.
وذكر أن المتأخرات الضريبية تمثل حساب جار، حيث إنه على الرغم ارتفاع وتيرة المتأخرات الضريبية إلا أنه قابل للزيادة والنقصان نتيجة توجه“المالية” لمضاعفة الجهود لاستيداء حقوق الدولة من خلال الربط مع اللجان الداخلية ولجان الطعن وأحكام المحاكم ومكافحة التهرب الضريبى.
ونوه إلى أن توجه“المالية” إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة يهدف إلى إنهاء أكبر قدر من فوائد أو غرامات التأخير، حيث يسهم فى خفض قيمة المتأخرات الضريبية على منحنى نزولى.
واتبعت“المالية” فى وقت سابق آليات مختلفة للحد وتقليل قيمة المتأخرات الضريبية منها صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم 153 لسنة 2022 والذى يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، حيث بلغت الحصيلة من القانون نحو 40 مليار جنيه.
ووفقاً لمبادرة التيسيرات الضريبية الجديدة، تستهدف وزارة المالية من خلالها تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل دون النظر فى الماضى، إضافةً إلى إتاحة فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعى لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة.
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