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17 مليار جنيه متأخرات ضريبية جمعتها المالية منذ بداية العام المالى الحالى

10/14/2024 2:37:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حصلت وزارة المالية نحو 17 مليار جنيه متأخرات ضريبية منذ بداية العام الحالى، بحسب مسئول حكومى رفيع المستوى.

ولفت المسئول إلى أن متوسط الحصيلة من المتأخرات الضريبية شهرياً تتراوح بين 1.5 مليار و2 مليار جنيه.

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وكشف لـ”البورصة” أن قيمة المتأخرات الضريبية قاربت على 400 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، بنسبة نمو 13% عن العام المالى 2022-2023.

وأرجع ارتفاع قيمة المتأخرات الضريبية إلى الزيادات المتتالية فى أسعار الفائدة الرئيسية لدى البنك المركزى ما أدى إلى قفزة فى نسبة الغرامات المفروضة على المتأخرات الضريبية.

وينص قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، على احتساب قيمة غرامات التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، مضافاً إليه 2%.

وذكر أن المتأخرات الضريبية تمثل حساب جار، حيث إنه على الرغم ارتفاع وتيرة المتأخرات الضريبية إلا أنه قابل للزيادة والنقصان نتيجة توجه“المالية” لمضاعفة الجهود لاستيداء حقوق الدولة من خلال الربط مع اللجان الداخلية ولجان الطعن وأحكام المحاكم ومكافحة التهرب الضريبى.

ونوه إلى أن توجه“المالية” إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة يهدف إلى إنهاء أكبر قدر من فوائد أو غرامات التأخير، حيث يسهم فى خفض قيمة المتأخرات الضريبية على منحنى نزولى.

واتبعت“المالية” فى وقت سابق آليات مختلفة للحد وتقليل قيمة المتأخرات الضريبية منها صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم 153 لسنة 2022 والذى يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، حيث بلغت الحصيلة من القانون نحو 40 مليار جنيه.

ووفقاً لمبادرة التيسيرات الضريبية الجديدة، تستهدف وزارة المالية من خلالها تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل دون النظر فى الماضى، إضافةً إلى إتاحة فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعى لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة.

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