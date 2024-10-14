طرح جراج محطة بشتيل للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: إلزام الفائز بسداد الضرائب ورسوم المرافق والصيانة والنظافة والأمن
تعتزم شركة“إم أو تى” للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارى لهيئة السكك الحديدية، طرح الجراج المتعدد الطوابق بمحطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل على شركات القطاع الخاص خلال الشهر المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة” إن الاشتراطات المبدئية للمزايدة حددت مدة التأجير المقترحة للجراج بين 10 و15 عامًا، للشركات أو الشخصيات الاعتبارية.
كما تم تحديد نسبة الزيادة السنوية بين 8 و10% مركبة تبدأ من السنة الثانية، مع منح فترة السماح التى تتراوح بين 3 و6 أشهر تبدأ من تاريخ محضر التسليم.
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وأوضحت أن الشركة حددت طريقة السداد مقابل الانتفاع بأن تكون أقساطًا ربع سنوية تُسدد مقدمًا، على أن تكون الدفعة المقدمة الأولى من القيمة الإيجارية شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ووفقًا للمصادر، يتحمل المستثمر مصاريف الصيانة والنظافة والأمن الخاص بتشغيل الجراج متعدد الطوابق طوال مدة الانتفاع، كما يلتزم بسداد قيمة استهلاك المرافق الخاصة بالكهرباء والمياه والتليفونات، مع موافاة الشركة بما يفيد سداد تلك الالتزامات، سواء كانت إيصالات أو غير ذلك.
كما يتحمل وسداد كافة أنواع الضرائب، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة التى قد تُفرض على الجراج فى السنوات المقبلة.
وأوضحت أن الجراج يأتى بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.1 ألف سيارة، والمساحة الإجمالية للجراج تقدر بنحو 8.5 ألف متر مربع، والمساحة البنائية تقدر بنحو 49 ألف متر تقريبًا، بمساحة 7 آلاف متر مربع للدور الواحد، بالإضافة للأرصفة حول الجراج، الذى يتكون من بدروم وأرضى و5 أدوار متكررة، كما سيتم تخصيص نحو 18 وحدة لشحن السيارات الكهربائية.
وأشارت إلى أن المشروع سيقدم عدة خدمات، منها تغطية أماكن انتظار السيارات للسطح بنظام الخلايا الشمسية على مساحة ألفى متر مربع لتوليد الكهرباء لمبنى الجراج.
وتستهدف الشركة من طرح الجراج تعزيز عوائد وزارة النقل خلال إدارة أصولها، فضلاً عن تنمية أرباح الشركة التى تسعى لتعزيز عوائدها من خلال طرح مشروعات هيئة السكك الحديدية على القطاع الخاص، سواء من المزايدات أو المناقصات.
وتقع محطة قطارات صعيد مصر على مساحة 239 ألف متر، بما يعادل 57 فدانًا، حيث تحتوى على تصميمات متنوعة ومبانٍ خدمية كثيرة.
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