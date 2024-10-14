طرح جراج محطة بشتيل للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص الشهر المقبل

تعتزم شركة“إم أو تى” للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارى لهيئة السكك الحديدية، طرح الجراج المتعدد الطوابق بمحطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل على شركات القطاع الخاص خلال الشهر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة” إن الاشتراطات المبدئية للمزايدة حددت مدة التأجير المقترحة للجراج بين 10 و15 عامًا، للشركات أو الشخصيات الاعتبارية.

كما تم تحديد نسبة الزيادة السنوية بين 8 و10% مركبة تبدأ من السنة الثانية، مع منح فترة السماح التى تتراوح بين 3 و6 أشهر تبدأ من تاريخ محضر التسليم.

موضوعات17 مليار جنيه متأخرات ضريبية جمعتها“المالية” منذ بداية العام المالى الحالى ((مصر للتأمين)) تفوز بوثيقة التحف والمخطوطات الأثرية بـ5 فنادق بإجمالى 400 مليون جنيه مصنعو الأجهزة الكهربائية يرفعون نسبة المكون المحلى لمستوى 90%

وأوضحت أن الشركة حددت طريقة السداد مقابل الانتفاع بأن تكون أقساطًا ربع سنوية تُسدد مقدمًا، على أن تكون الدفعة المقدمة الأولى من القيمة الإيجارية شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ووفقًا للمصادر، يتحمل المستثمر مصاريف الصيانة والنظافة والأمن الخاص بتشغيل الجراج متعدد الطوابق طوال مدة الانتفاع، كما يلتزم بسداد قيمة استهلاك المرافق الخاصة بالكهرباء والمياه والتليفونات، مع موافاة الشركة بما يفيد سداد تلك الالتزامات، سواء كانت إيصالات أو غير ذلك.

كما يتحمل وسداد كافة أنواع الضرائب، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة التى قد تُفرض على الجراج فى السنوات المقبلة.

وأوضحت أن الجراج يأتى بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.1 ألف سيارة، والمساحة الإجمالية للجراج تقدر بنحو 8.5 ألف متر مربع، والمساحة البنائية تقدر بنحو 49 ألف متر تقريبًا، بمساحة 7 آلاف متر مربع للدور الواحد، بالإضافة للأرصفة حول الجراج، الذى يتكون من بدروم وأرضى و5 أدوار متكررة، كما سيتم تخصيص نحو 18 وحدة لشحن السيارات الكهربائية.

وأشارت إلى أن المشروع سيقدم عدة خدمات، منها تغطية أماكن انتظار السيارات للسطح بنظام الخلايا الشمسية على مساحة ألفى متر مربع لتوليد الكهرباء لمبنى الجراج.

وتستهدف الشركة من طرح الجراج تعزيز عوائد وزارة النقل خلال إدارة أصولها، فضلاً عن تنمية أرباح الشركة التى تسعى لتعزيز عوائدها من خلال طرح مشروعات هيئة السكك الحديدية على القطاع الخاص، سواء من المزايدات أو المناقصات.

وتقع محطة قطارات صعيد مصر على مساحة 239 ألف متر، بما يعادل 57 فدانًا، حيث تحتوى على تصميمات متنوعة ومبانٍ خدمية كثيرة.