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الكرملين يوضح سبب تخوف الغرب من قمة بريكس المرتقبة في روسيا

10/14/2024 2:37:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، أن مجموعة“بريكس” تعتبر مجموعة جذابة للعديد من الدول، فهي تقدم التعاون على أساس الاحترام المتبادل.

وقال بيسكوف – في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الروسية“سبوتنيك” ردا على سؤال من الصحفيين حول سبب خوف الغرب من مجموعة“بريكس” –“الأمر لا يعني أنهم خائفون من بريكس ولكن ببساطة بريكس هي رابطة أكثر جاذبية لعدد من الدول”.

موضوعات متعلقة مجموعة دانجوتي النيجيرية تخطط لبدء إنتاج النفط في دلتا النيجر جنوب إفريقيا تستقبل أكثر من 5.8 مليون سائح خلال أول 8 شهور من 2024 كيف اكتسبت أمريكا حب الرسوم الجمركية؟

وتابع بيسكوف:“كما تعلمون أنه حتى الآن في الغرب، كانت هناك مثل هذه الأندية المغلقة، مجموعة السبع، والتي كانت دائمًا مغلقة حتى أمام تلك الدول الدول التي اكتسبت قوة بالفعل، مثل الصين والهند، وبريكس هي رابطة أكثر ديمقراطية، توفر تفاعلًا وتعاونًا متساويًا تمامًا ويحظى بالاحترام المتبادل، وهذا هو الأمر الأكثر جاذبية”.

وقال بيسكوف:“مجموعة بريكس هي رابطة أكثر ديمقراطية، توفر تفاعلاً وتعاونًا متساويًا تمامًا ويحظى بالاحترام المتبادل، وهذا يجعلها أكثر جاذبية، خاصة في الوضع الحالي، حيث تتجه المزيد من الدول إلى ضرورة بناء العلاقات بطريقة جديدة ولم تعد تقبل العلاقات القائمة على إملاءات دولة على أخرى”

وتضم مجموعة“بريكس” 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا، ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة“بريكس” في القمة التي تستضيفها روسيا، في 22إلى 24 أكتوبر، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة“بريكس”، منذ الأول من يناير 2024.

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