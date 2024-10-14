الكرملين يوضح سبب تخوف الغرب من قمة بريكس المرتقبة في روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، أن مجموعة“بريكس” تعتبر مجموعة جذابة للعديد من الدول، فهي تقدم التعاون على أساس الاحترام المتبادل.
وقال بيسكوف – في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الروسية“سبوتنيك” ردا على سؤال من الصحفيين حول سبب خوف الغرب من مجموعة“بريكس” –“الأمر لا يعني أنهم خائفون من بريكس ولكن ببساطة بريكس هي رابطة أكثر جاذبية لعدد من الدول”.
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وتابع بيسكوف:“كما تعلمون أنه حتى الآن في الغرب، كانت هناك مثل هذه الأندية المغلقة، مجموعة السبع، والتي كانت دائمًا مغلقة حتى أمام تلك الدول الدول التي اكتسبت قوة بالفعل، مثل الصين والهند، وبريكس هي رابطة أكثر ديمقراطية، توفر تفاعلًا وتعاونًا متساويًا تمامًا ويحظى بالاحترام المتبادل، وهذا هو الأمر الأكثر جاذبية”.
وقال بيسكوف:“مجموعة بريكس هي رابطة أكثر ديمقراطية، توفر تفاعلاً وتعاونًا متساويًا تمامًا ويحظى بالاحترام المتبادل، وهذا يجعلها أكثر جاذبية، خاصة في الوضع الحالي، حيث تتجه المزيد من الدول إلى ضرورة بناء العلاقات بطريقة جديدة ولم تعد تقبل العلاقات القائمة على إملاءات دولة على أخرى”
وتضم مجموعة“بريكس” 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا، ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة“بريكس” في القمة التي تستضيفها روسيا، في 22إلى 24 أكتوبر، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة“بريكس”، منذ الأول من يناير 2024.
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