بنك البركة يضمن إصدار سندات توريق بـ1.4 مليار جنيه لصالح بداية للتمويل

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنك البركة مصر عن قيامه بضمان تغطية الإصدار الرابع لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق الصادرة لصالح شركة بداية للتمويل العقارى، إحدى الشركات التابعة لإى إف چى فاينانس، بقيمة 1.4 مليار جنيه.
ويعد هذا الإصدار هو الثانى ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چى بى كابيتال.
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وقامت إى إف چى هيرميس بدور المستشار المالى ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار، كما قامت الشركة أيضاً بدور ضامن التغطية، وقام كلا من بنك البركة مصر والبنك الأهلى المصرى بدور ضامن التغطية، بينما شاركت المؤسسة العربية المصرفية وشارك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB فى عملية الاكتتاب، كما قام بنك أبو ظبى التجارى بدور أمين الحفظ.
وقام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانونى، كما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.
وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، إن البنك تعاون مع قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إى إف چى هيرميس على مدار سنوات لإتمام العديد من الصفقات.
وأضاف أن البنك شارك فى تغطية الاكتتاب لأول مرة بعد حصوله على رخصة ترويج وتغطية الاكتتابات من الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تتماشى مع استراتيجية البنك فى تنويع وتطوير الحلول التمويلية والاستثمارية التى يقدمها.
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