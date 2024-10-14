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بنك البركة يضمن إصدار سندات توريق بـ1.4 مليار جنيه لصالح بداية للتمويل

10/14/2024 2:07:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك البركة مصر عن قيامه بضمان تغطية الإصدار الرابع لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق الصادرة لصالح شركة بداية للتمويل العقارى، إحدى الشركات التابعة لإى إف چى فاينانس، بقيمة 1.4 مليار جنيه.

ويعد هذا الإصدار هو الثانى ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چى بى كابيتال.

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وقامت إى إف چى هيرميس بدور المستشار المالى ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار، كما قامت الشركة أيضاً بدور ضامن التغطية، وقام كلا من بنك البركة مصر والبنك الأهلى المصرى بدور ضامن التغطية، بينما شاركت المؤسسة العربية المصرفية وشارك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB فى عملية الاكتتاب، كما قام بنك أبو ظبى التجارى بدور أمين الحفظ.

وقام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانونى، كما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.

وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، إن البنك تعاون مع قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إى إف چى هيرميس على مدار سنوات لإتمام العديد من الصفقات.

وأضاف أن البنك شارك فى تغطية الاكتتاب لأول مرة بعد حصوله على رخصة ترويج وتغطية الاكتتابات من الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تتماشى مع استراتيجية البنك فى تنويع وتطوير الحلول التمويلية والاستثمارية التى يقدمها.

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