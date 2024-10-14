هيلث باي تخوض جولة تمويلية بقيمة 5 ملايين دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“هيلث باي” العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتأمين الصحي، خوض جولة تمويلية بنحو 5 ملايين دولار، لتمويل خططها التوسعية محليًا وخارجيًا في دول أفريقية وخليجية.

وقال محمد وهبة، المدير التجاري للشركة، إن“هيلث باي” تستهدف دخول السوق السعودي خلال الفترة المقبلة، وتعمل حاليًا على إنهاء الإجراءات اللازمة لتفعيل التطبيق الهاتفي الخاص بها وتقديم الخدمات هناك.

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وأضاف وهبة لـ”البورصة”، أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من البنك المركزي لإطلاق بطاقات الدفع، وتستعد حاليًا للحصول على الرخصة النهائية، وتقدم الشركة خدمات المدفوعات المالية تحت مظلة بنك مصر، وتتفاوض مع شركة“تالي” للمدفوعات الرقمية التابعة لبنك القاهرة، كما تدرس التعاون مع جهات حكومية.

وبدأت شركة تكنولوجيا التأمين المالي“هيلث باي” نشاطها المتشعب منذ فبراير 2021، ويقدم التطبيق 5 خدمات متنوعة للعملاء، مما يعزز تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، وتتيح الشركة خدمة تسهيل وتحويل القروض الممنوحة من البنوك للعملاء من خلال البطاقات الخاصة بها، دون رسوم، مما يمكّن المقترض من سداد قيم القرض للبنك من خلال البطاقات نفسها لمدة عام.

كما تتيح الشركة، من خلال تطبيقها، خدمات تحويل رواتب موظفي وعاملي الشركات الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر في كافة القطاعات، ويأتي ذلك من خلال تسجيل الشركة بيانات الموظف واستخراج بطاقة خاصة به، ومن ثم يتم تحويل الراتب أو الأجر لحظيًا بدلًا من الاستلام النقدي.

ويتيح التطبيق“متجرًا إلكترونيًا” لعرض منتجات الشركات والمصانع ومنافذ البيع والصيدليات والمحلات، كبديل لإطلاقها تطبيقات نظرًا لارتفاع تكلفتها، ويتم الدفع إلكترونيًا من خلال بطاقات الشركة، فضلاً عن ربط التطبيق بالواتساب الخاص بالمستخدم ليتمكن من متابعة العمليات الشرائية من حيث موعد التسليم والعنوان وما إلى ذلك.

وعن الجانب الطبي، يمكن لمستخدمي التطبيق حجز مواعيد الكشف الطبي والدفع، والتذكرة بمواعيد المتابعة المجدولة، وعرض الروشتة والتشخيص الخاص بالمريض، مما يوفر له تاريخه الطبي حتى في حالة السفر للخارج.

ويقدم التطبيق تأمينًا طبيًا للأفراد والشركات باشتراك سنوي أقل من شركات التأمين بقيمة تتراوح بين 400 و500 جنيه، وتتراوح نسبة الخصم بين 20% إلى 80% من تكلفة الخدمات الطبية، ويتيح خدمة استشارات طبية من خلال الهاتف.

وذكر وهبة أن إجمالي عدد الكيانات التي تتعاون معها الشركة، سواء مستشفيات أو عيادات أو معامل أو صيدليات ومحلات في مختلف المجالات، يتراوح بين 3.6 ألف و4 آلاف كيان يعرض خدماته ومنتجاته على مستوى محافظات مصر، من بينها مستشفى كليوباترا، والسلام الدولي، ودار الفؤاد، ويستهدف أن تتعاون الشركة مع 6 آلاف كيان بنهاية 2025.

وأضاف أن إجمالي عدد المسجلين دخول عبر التطبيق يصل إلى حوالي مليون مستخدم، فيما يبلغ عدد المستخدمين النشطين نحو 200 ألف مستخدم نشط.

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