هيلث باي تخوض جولة تمويلية بقيمة 5 ملايين دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة“هيلث باي” العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتأمين الصحي، خوض جولة تمويلية بنحو 5 ملايين دولار، لتمويل خططها التوسعية محليًا وخارجيًا في دول أفريقية وخليجية.
وقال محمد وهبة، المدير التجاري للشركة، إن“هيلث باي” تستهدف دخول السوق السعودي خلال الفترة المقبلة، وتعمل حاليًا على إنهاء الإجراءات اللازمة لتفعيل التطبيق الهاتفي الخاص بها وتقديم الخدمات هناك.
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وأضاف وهبة لـ”البورصة”، أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من البنك المركزي لإطلاق بطاقات الدفع، وتستعد حاليًا للحصول على الرخصة النهائية، وتقدم الشركة خدمات المدفوعات المالية تحت مظلة بنك مصر، وتتفاوض مع شركة“تالي” للمدفوعات الرقمية التابعة لبنك القاهرة، كما تدرس التعاون مع جهات حكومية.
وبدأت شركة تكنولوجيا التأمين المالي“هيلث باي” نشاطها المتشعب منذ فبراير 2021، ويقدم التطبيق 5 خدمات متنوعة للعملاء، مما يعزز تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، وتتيح الشركة خدمة تسهيل وتحويل القروض الممنوحة من البنوك للعملاء من خلال البطاقات الخاصة بها، دون رسوم، مما يمكّن المقترض من سداد قيم القرض للبنك من خلال البطاقات نفسها لمدة عام.
كما تتيح الشركة، من خلال تطبيقها، خدمات تحويل رواتب موظفي وعاملي الشركات الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر في كافة القطاعات، ويأتي ذلك من خلال تسجيل الشركة بيانات الموظف واستخراج بطاقة خاصة به، ومن ثم يتم تحويل الراتب أو الأجر لحظيًا بدلًا من الاستلام النقدي. “دكتور أيه أى سيلف” تستهدف جمع تمويلات بقيمة 25 مليون دولار حتى نهاية 2025
ويتيح التطبيق“متجرًا إلكترونيًا” لعرض منتجات الشركات والمصانع ومنافذ البيع والصيدليات والمحلات، كبديل لإطلاقها تطبيقات نظرًا لارتفاع تكلفتها، ويتم الدفع إلكترونيًا من خلال بطاقات الشركة، فضلاً عن ربط التطبيق بالواتساب الخاص بالمستخدم ليتمكن من متابعة العمليات الشرائية من حيث موعد التسليم والعنوان وما إلى ذلك.
وعن الجانب الطبي، يمكن لمستخدمي التطبيق حجز مواعيد الكشف الطبي والدفع، والتذكرة بمواعيد المتابعة المجدولة، وعرض الروشتة والتشخيص الخاص بالمريض، مما يوفر له تاريخه الطبي حتى في حالة السفر للخارج.
ويقدم التطبيق تأمينًا طبيًا للأفراد والشركات باشتراك سنوي أقل من شركات التأمين بقيمة تتراوح بين 400 و500 جنيه، وتتراوح نسبة الخصم بين 20% إلى 80% من تكلفة الخدمات الطبية، ويتيح خدمة استشارات طبية من خلال الهاتف.
وذكر وهبة أن إجمالي عدد الكيانات التي تتعاون معها الشركة، سواء مستشفيات أو عيادات أو معامل أو صيدليات ومحلات في مختلف المجالات، يتراوح بين 3.6 ألف و4 آلاف كيان يعرض خدماته ومنتجاته على مستوى محافظات مصر، من بينها مستشفى كليوباترا، والسلام الدولي، ودار الفؤاد، ويستهدف أن تتعاون الشركة مع 6 آلاف كيان بنهاية 2025.
وأضاف أن إجمالي عدد المسجلين دخول عبر التطبيق يصل إلى حوالي مليون مستخدم، فيما يبلغ عدد المستخدمين النشطين نحو 200 ألف مستخدم نشط.
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