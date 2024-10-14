كيو للتطوير تستهدف زيادة استثماراتها إلى 34 مليار جنيه خلال عامين

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس أحمد ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة كيو للتطوير العقارى ، إن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها بالسوق العقارى إلى 34 مليار جنيه خلال عامين، وذلك من خلال طرح عدة مشروعات جديدة.

أضاف ثابت، أن استثمارات شركة“كيو” حاليًا تبلغ 22 مليار جنيه، موزعة على مشروعات عقارية متنوعة بعدد من المناطق.

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وأوضح أن الشركة تخطط لإطلاق مشروع عقارى جديد بمنطقة شرق القاهرة خلال العام المقبل، لافتًا إلى أنه جارى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من المناطق من ضمنها الساحل الشمالى والإسكندرية.

وقال إن الشركة طرحت مشروع“كيو هيلز” فى مدينة الشيخ زايد باستثمارات 5 مليارات جنيه بنشاط عمرانى متكامل، ويقام على مساحة 24 فدان، ويتم تنفيذه خلال 3 سنوات.

أضاف أن الشركة طرحت المرحلة الأولى من مشروع“كيو نورث” فى الساحل الشمالى، والذى يقام على مساحة 100 فدان باستثمارات 10 مليارات جنيه.