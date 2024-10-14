كيو للتطوير تستهدف زيادة استثماراتها إلى 34 مليار جنيه خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس أحمد ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة كيو للتطوير العقارى ، إن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها بالسوق العقارى إلى 34 مليار جنيه خلال عامين، وذلك من خلال طرح عدة مشروعات جديدة.
أضاف ثابت، أن استثمارات شركة“كيو” حاليًا تبلغ 22 مليار جنيه، موزعة على مشروعات عقارية متنوعة بعدد من المناطق.
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وأوضح أن الشركة تخطط لإطلاق مشروع عقارى جديد بمنطقة شرق القاهرة خلال العام المقبل، لافتًا إلى أنه جارى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من المناطق من ضمنها الساحل الشمالى والإسكندرية.
وقال إن الشركة طرحت مشروع“كيو هيلز” فى مدينة الشيخ زايد باستثمارات 5 مليارات جنيه بنشاط عمرانى متكامل، ويقام على مساحة 24 فدان، ويتم تنفيذه خلال 3 سنوات.
أضاف أن الشركة طرحت المرحلة الأولى من مشروع“كيو نورث” فى الساحل الشمالى، والذى يقام على مساحة 100 فدان باستثمارات 10 مليارات جنيه.
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