حلول Iflytek الذكية تنعش السوق العالمية بأفكار رائدة

MENAFN - TimesNewswire ) في 15 أكتوبر 2024، أبدعت iFLYTEK، الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الصوت الذكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال مشاركتها في جيتكس 2024 في دبي. وقد قدم هذا المعرض لمحات فريدة عن الابتكارات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مجالات متعددة، مما يُعَد علامة بارزة في رحلة العولمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينية. تلتزم iFLYTEK بتقديم حلول مبتكرة لسوق الشرق الأوسط، تُضفي حيوية جديدة تعزز التنمية الإقليمية وتفتح أبوابًا واسعة للنمو والإبداع.

يعتبر معرض جيتكس واحدًا من أكبر المعارض التكنولوجية في العالم، حيث يضم مجموعة كبيرة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. استغلت iFLYTEK هذه المنصة المتميزة لتقديم أحدث إنجازاتها في مجالات مثل الذكاء العقاري والتواصل متعدد اللغات.

في حياتنا اليومية، قدمت iFLYTEK حلولًا مبتكرة مثل“Smart Space” و”Space Assistant”، مما يتيح للمستخدمين التحكم بسهولة في الإضاءة، وتكييف الهواء، والستائر، وأنظمة الأمان، وذلك عبر لوحات اللمس وأوامر الصوت. وهذه الحلول مدعومة بتكنولوجيا SPARK LLM، التي تعزز من قدرة الجهاز على فهم اللغة بشكل دقيق حتى في وضع عدم الاتصال.

علاوة على ذلك، تم تقديم“شاشة الترجمة الذكية”، التي توفر ترجمة فورية متعددة اللغات في نقاط الخدمة مثل المطارات، ومحطات المترو، والفنادق، مما يُحسن بشكل كبير من كفاءة التواصل بين المستخدمين. يُعتبر جهاز iFLYTEK Smart Translator 4.0، الذي يُعد جهاز ترجمة محمول، من بين الابتكارات الرائدة، حيث يدعم 60 لغة ويقدم خدمات ترجمة سريعة وسلسة تناسب جميع السيناريوهات، سواء في السفر أو الأعمال، مع إمكانية التشغيل عبر الإنترنت او بدونه.

فيما يتعلق بالاستخدام المكتبي، عرضت iFLYTEK حلولًا مبتكرة مثل iFLYTRANS، الذي يُعتبر حلاً متكاملاً لترجمة الاجتماعات، حيث يوفر النسخ والترجمة الفورية للمؤتمرات متعددة اللغات ذات النطاق الواسع، مع تقديم ترجمات نصية فورية لتعزيز الفهم والتواصل. كما أبرزت الشركة منتجات إضافية مثل SparkDesk وSparkSlides وSparkGen وAINOTE Air2، مما يُظهر تنوع الحلول الذكية التي تقدمها iFLYTEK لتعزيز كفاءة وإنتاجية بيئة العمل.

iFLYTRANS هو أحد الابتكارات البارزة التي تم عرضها في معرض جيتكس، حيث يدعم الترجمة الفورية بتسع لغات، مما يجعله الخيار المثالي للمعارض الكبيرة وغرف اجتماعات الشركات متعددة الجنسيات. من خلال استغلال تكنولوجيا التعرف على الصوت، والترجمة الآلية، وعرض الترجمات النصية، يُقدم iFLYTRANS جسرًا سلسًا للتواصل عبر اللغات، مما يُعزز بشكل كبير كفاءة المؤتمرات والتجربة العامة. كما قدمت الشركة خدمات التعرف على الصوت والترجمة الفورية خلال بطولة العالم لألعاب القوى ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، وحازت على تقدير كبير لاستقرارها ودقتها.

تسعى iFLYTEK لتقديم حلول مبتكرة تناسب السوق الشرق الأوسط من خلال هذه المنتجات. تتوافق حلول المساحة الذكية مع النمو السريع في قطاع العقارات، مما يعزز من قيمة الممتلكات بشكل ملحوظ. في الوقت ذاته، تقدم أجهزة الترجمة والتفسير الفوري دعمًا لغويًا فعالًا في بيئة غنية بالثقافات واللغات، مما يسهل العمليات التجارية ويعزز التعاون الدولي.

تلتزم iFLYTEK بالابتكار التكنولوجي، حيث تم إدراجها في قائمة MIT TR لأذكى 50 شركة لمدة عامين متتاليين. في المستقبل، ستواصل iFLYTEK تعزيز تنفيذ تكنولوجيا الصوت الذكي على مستوى عالمي من خلال الابتكار وتوسيع نطاق السوق، مما يوفر تجارب تفاعلية صوتية أكثر ذكاءً وكفاءة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

للتواصل مع وسائل الإعلام:

جاك

مدير العلاقات العامة العالمية

شركة iFLYTEK المحدودة

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