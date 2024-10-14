حلول Iflytek الذكية تنعش السوق العالمية بأفكار رائدة

(MENAFN
- TimesNewswire )
في 15 أكتوبر 2024، أبدعت iFLYTEK، الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الصوت الذكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال مشاركتها في معرض
جيتكس 2024 في دبي. وقد قدم هذا المعرض لمحات فريدة عن الابتكارات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مجالات متعددة، مما يُعَد علامة بارزة في رحلة العولمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينية. تلتزم iFLYTEK بتقديم حلول مبتكرة لسوق الشرق الأوسط، تُضفي حيوية جديدة تعزز التنمية الإقليمية وتفتح أبوابًا واسعة للنمو والإبداع.
يعتبر معرض جيتكس واحدًا من أكبر المعارض التكنولوجية في العالم، حيث يضم مجموعة كبيرة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. استغلت iFLYTEK هذه المنصة المتميزة لتقديم أحدث إنجازاتها في مجالات مثل الذكاء العقاري والتواصل متعدد اللغات.
في حياتنا اليومية، قدمت iFLYTEK حلولًا مبتكرة مثل“Smart Space” و”Space Assistant”، مما يتيح للمستخدمين التحكم بسهولة في الإضاءة، وتكييف الهواء، والستائر، وأنظمة الأمان، وذلك عبر لوحات اللمس وأوامر الصوت. وهذه الحلول مدعومة بتكنولوجيا SPARK LLM، التي تعزز من قدرة الجهاز على فهم اللغة بشكل دقيق حتى في وضع عدم الاتصال.
علاوة على ذلك، تم تقديم“شاشة الترجمة الذكية”، التي توفر ترجمة فورية متعددة اللغات في نقاط الخدمة مثل المطارات، ومحطات المترو، والفنادق، مما يُحسن بشكل كبير من كفاءة التواصل بين المستخدمين. يُعتبر جهاز iFLYTEK Smart Translator 4.0، الذي يُعد جهاز ترجمة محمول، من بين الابتكارات الرائدة، حيث يدعم 60 لغة ويقدم خدمات ترجمة سريعة وسلسة تناسب جميع السيناريوهات، سواء في السفر أو الأعمال، مع إمكانية التشغيل عبر الإنترنت او بدونه.
فيما يتعلق بالاستخدام المكتبي، عرضت iFLYTEK حلولًا مبتكرة مثل iFLYTRANS، الذي يُعتبر حلاً متكاملاً لترجمة الاجتماعات، حيث يوفر النسخ والترجمة الفورية للمؤتمرات متعددة اللغات ذات النطاق الواسع، مع تقديم ترجمات نصية فورية لتعزيز الفهم والتواصل. كما أبرزت الشركة منتجات إضافية مثل SparkDesk وSparkSlides وSparkGen وAINOTE Air2، مما يُظهر تنوع الحلول الذكية التي تقدمها iFLYTEK لتعزيز كفاءة وإنتاجية بيئة العمل.
iFLYTRANS هو أحد الابتكارات البارزة التي تم عرضها في معرض جيتكس، حيث يدعم الترجمة الفورية بتسع لغات، مما يجعله الخيار المثالي للمعارض الكبيرة وغرف اجتماعات الشركات متعددة الجنسيات. من خلال استغلال تكنولوجيا التعرف على الصوت، والترجمة الآلية، وعرض الترجمات النصية، يُقدم iFLYTRANS جسرًا سلسًا للتواصل عبر اللغات، مما يُعزز بشكل كبير كفاءة المؤتمرات والتجربة العامة. كما قدمت الشركة خدمات التعرف على الصوت والترجمة الفورية خلال بطولة العالم لألعاب القوى ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، وحازت على تقدير كبير لاستقرارها ودقتها.
تسعى iFLYTEK لتقديم حلول مبتكرة تناسب السوق الشرق الأوسط من خلال هذه المنتجات. تتوافق حلول المساحة الذكية مع النمو السريع في قطاع العقارات، مما يعزز من قيمة الممتلكات بشكل ملحوظ. في الوقت ذاته، تقدم أجهزة الترجمة والتفسير الفوري دعمًا لغويًا فعالًا في بيئة غنية بالثقافات واللغات، مما يسهل العمليات التجارية ويعزز التعاون الدولي.
تلتزم iFLYTEK بالابتكار التكنولوجي، حيث تم إدراجها في قائمة MIT TR لأذكى 50 شركة لمدة عامين متتاليين. في المستقبل، ستواصل iFLYTEK تعزيز تنفيذ تكنولوجيا الصوت الذكي على مستوى عالمي من خلال الابتكار وتوسيع نطاق السوق، مما يوفر تجارب تفاعلية صوتية أكثر ذكاءً وكفاءة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
للتواصل مع وسائل الإعلام:
جاك
مدير العلاقات العامة العالمية
شركة iFLYTEK المحدودة
...
MENAFN14102024006250013577ID1108777235
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.