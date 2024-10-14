300 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب التلوث الهوائي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعطى وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، دعمهم الرسمي لفرض أهداف أكثر صرامة بشأن التلوث الهوائي اعتباراً من 2030، في محاولة لتحسين حماية البشر والبيئة.





خطر بيئي وصحي

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أنه يمكن أن يعزى نحو 300 ألف حالة وفاة تحدث سنوياً في الاتحاد الأوروبي، إلى التداعيات الصحية الناجمة عن التلوث الهوائي، مما يجعله "أكبر خطر على الصحة البيئية في أوروبا".



وسوف تطبق الحدود الجديدة على المادة الجزيئية "بي إم 10" و"بي إم 2.5" ، وهما ثاني أكسيد النتروجين وثاني أكسيد الكبريت، ومن المعروف أنهما يسببان مشاكل تنفسية.

وجاء في البيان أنه سوف يحق للمواطنين الحصول على تعويض إذا ما مرضوا جراء عدم الامتثال لقيم الحدود القصوى.

غير أنه يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تطلب تأجيل الموعد النهائي الذي يحل في 2030 بموجب شروط معينة.

وتهدف القواعد الجديدة أن تحدد المسار لخطة العمل الخاصة بالمفوضية الأوروبية من أجل القضاء على الملوثات في الهواء والتربة والماء بحلول2050.



