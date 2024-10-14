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وداعا لهشاشـة العظام

10/14/2024 9:09:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – كشفت دراسة نشرتها مجلة Communications Biology، وترجمها المترجم الأردني حيدر مدانات، وجود نوع من خلايا الأوعية الدموية يوجّه الخلايا المكوّنة للعظام إلى الأماكن التي تحتاج إلى نمو العظام. علماء من جامعة برمنجهام حددوا نوعا من البروتين في هذه الخلايا يثبط وجوده عملها.

وحدد علماء من جامعة برمنجهام نوعا من البروتين في هذه الخلايا يثبط وجوده عملها.

ويقول العلماء في تقرير نشرته مجلة Communications Biology، أظهرت التجارب على فئران معدلة وراثيا أن الخلايا المأخوذة من فئران خالية من هذا البروتين نضجت بعد 4 أيام، ونضجت تلك التي تحتوي على البروتين بعد 8 أيام.

وحدثت زيادة كبيرة في أنسجة العظام في الفئران الخالية من البروتين بعد 18 يوما. ويقولون، سيساعد الاكتشاف في تطوير علاجات لمن يعانون من نقص في تكوين العظام، كما في حالة العظام التي لا تلتئم أو هشاشة العظام أو الأمراض الالتهابية المزمنة.

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