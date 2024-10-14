وداعا لهشاشـة العظام

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – كشفت دراسة نشرتها مجلة Communications Biology، وترجمها المترجم الأردني حيدر مدانات، وجود نوع من خلايا الأوعية الدموية يوجّه الخلايا المكوّنة للعظام إلى الأماكن التي تحتاج إلى نمو العظام. علماء من جامعة
برمنجهام حددوا نوعا من البروتين في هذه الخلايا يثبط وجوده عملها.
وحدد علماء من جامعة برمنجهام نوعا من البروتين في هذه الخلايا يثبط وجوده عملها.
ويقول العلماء في تقرير نشرته مجلة Communications Biology، أظهرت التجارب على فئران معدلة وراثيا أن الخلايا المأخوذة من فئران خالية من هذا البروتين نضجت بعد 4 أيام، ونضجت تلك التي تحتوي على البروتين بعد 8 أيام.
وحدثت زيادة كبيرة في أنسجة العظام في الفئران الخالية من البروتين بعد 18 يوما. ويقولون، سيساعد الاكتشاف في تطوير علاجات لمن يعانون من نقص في تكوين العظام، كما في حالة العظام التي لا تلتئم أو هشاشة العظام أو الأمراض الالتهابية المزمنة.
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