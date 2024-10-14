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هيئة“الزكاة والضريبة والجمارك”تنظم النسخة الثالثة من مؤتمرها في ديسمبر القادم

10/14/2024 9:00:27 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت هيئة“الزكاة والضريبة والجمارك”عن عزمها تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمرها الذي سيُقام تحت شعار“نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز”خلال المدة 4-5 ديسمبر 2024م وذلك برعاية معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وبمشاركة مسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

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