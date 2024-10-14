هيئة“الزكاة والضريبة والجمارك”تنظم النسخة الثالثة من مؤتمرها في ديسمبر القادم

هيئة“الزكاة والضريبة والجمارك”تنظم النسخة الثالثة من مؤتمرها في ديسمبر القادم
التاريخ
10/14/2024 9:00:27 AM
(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت هيئة“الزكاة والضريبة والجمارك”عن عزمها تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمرها الذي سيُقام تحت شعار“نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز”خلال المدة 4-5 ديسمبر 2024م وذلك برعاية معالي وزير
المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وبمشاركة مسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
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