جميرا تحتفي بموظفيها لإبداعهم في عمل فني رملي يعكس محفظتها التجارية

(MENAFN
- Tales & Heads) اختتمت جميرا، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، فعاليات "سبيرت ويك" (Spirit Week) الذي تنظمه سنوياً، بتكريم مميز لموظفيها. وتضمن الحدث عملاً فنياً رملياً مذهلاً أبدعه الفنان المشهور ناثانيال ألابيد المقيم في دولة الإمارات والمعروف بلوحاته الفنية الرملية الرائعة، والحائز على الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر صورة رملية. وقد تم تكليفه بتصوير محفظة جميرا العالمية التجارية، ومنها جميرا برج العرب.
يمتد هذا العمل الفني الرائع على مساحة 30×40 متراً على شاطئ جميرا، ويكرّم رحلة العلامة التجارية منذ إطلاق فندقها المميز جميرا برج العرب الذي غيّر مفهوم الضيافة الفاخرة؛ وصولاً إلى محفظتها التجارية الواسعة التي تضم اليوم 29 فندقاً ومنتجعاً فاخراً حول العالم. ويُعد هذا العمل الفني الفريد تعبيراً صادقاً يعكس معاني الشكر والتقدير للموظفين الذين ساهموا في نجاح جميرا ونموها، والتزامها المستمر برعاية المواهب وهي تتطلع إلى المستقبل، حيث قام ألابيد بإضافة مجموعة من الفنادق مثل جميرا كارلتون تاور في لندن، وجميرا جزيرة أولهاهالي في المالديف وجميرا بالي في هذا التكريم.
وتحتفي جميرا هذا العام بالدورة الثالثة من "سبيرت ويك" (Spirit Week)، والذي يعتبر حدثاً سنوياً من تنظيمها، بمجموعة من الفعاليات في الفنادق والمنتجعات الـ29 التابعة لها لتسليط الضوء على القيم الأساسية للشركة. وتضمنت الدورات السابقة عروضاً مميزة مثل لوحات إعلانات ضخمة على شارع الشيخ زايد في دبي، وعروض ضوئية ورسائل على شراع جميرا برج العرب. في حين يعكس العمل الفني المذهل للفنان ألابيد مشاعر شخصية تجاه الزملاء ويُظهر تقديراً خاصاً لهم.
يمكن متابعة أخبار جميرا عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي: انستغرام، فيسبوك، لينكد إن، تويتر/منصة إكس، ثريدز، يوتيوب باستخدام Jumeirah@.
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