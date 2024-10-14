مؤسسة قطر تستضيف معرضًا فنيًّا للطلبة في مدارسها بعنوان "التيارات الإبداعية"

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 13 أكتوبر 2024: تستضيف مؤسسة قطر معرضًا فنيًا بعنوان "التيارات الإبداعية"، تُسلّط فيه الضوء على مواهب الطلبة في المدارس التابعة للتعليم ما قبل الجامعي بالمؤسسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عامًا.
يُقام المعرض في مبنى "ملتقى" بالمدينة التعليمية، وهو مفتوح للراغبين بزيارته من مختلف أفراد المجتمع، للاطلاع على إبداعات الطلاب في مجال الفنون البصرية عبر مجموعة متنوعة من أعمالهم، بينها لوحات تعكس مشاعرهم ورسائل ومنحوتات تتمحور حول موضوعات الاستدامة والبيئة.
وقد شارك الطالب علي عثمان المراغي، يبلغ من العمر 18 عامًا، من أكاديمية قطر للقادة، وهي مدرسة تابعة للتعليم ما قبل الجامعي بالمؤسسة، في المعرض بعمل فني بعنوان "فلسطين"، يرمز فيه إلى صمود الشعب الفلسطيني بعد مرور عام على أحداث أكتوبر. وقال المراغي: " يمكننا التعبير عن أفكارنا ومشاعرنا ومناقشة القضايا المهمة من خلال الفن. أعتقد بشدة أن الرسم هو لغة عالمية تتجاوز الحدود وتصل إلى الناس من مختلف الثقافات."
وأضاف المراغي: "أشعر بالفخر لكوني جزءًا من هذا المعرض الذي أتاح لنا كطلاب فرصة ثمينة لعرض مواهبنا. لقد كانت مدرستي داعمة بشكل كبير، حيث وفرت لنا الأدوات والإرشادات التي نحتاجها للتعبير عن أنفسنا من خلال الفن وتطوير مهاراتنا."
من جانبه، قال أحمد البوعينين، البالغ من العمر 10 سنوات، وطالب في أكاديمية قطر – الوكرة، وهي جزء من التعليم ما قبل الجامعي في المؤسسة: "كانت هذه أول تجربة لي في إنشاء عمل فني والمشاركة في معرض. اخترت استخدام مواد معاد تدويرها لأنني أحرص على حماية البيئة. وعندما أنهيت المشروع، شعرت بفخر كبير بالنتيجة التي حققتها."
علّقت فاطمة راشد البوعينين، تبلغ من العمر 13 عامًا، طالبة في أكاديمية قطر – الوكرة، جزء من التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، على تجربتها قائلًة: " أتاح لي هذا المعرض فرصة مشاركة أعمالي مع الآخرين، وهو أمر طالما رغبت بالقيام به. بالنسبة لي، الفن ليس مجرد هواية، بل هو وسيلة علاجية. عندما واجهت صعوبات في المدرسة، كان الرسم وسيلتي للاسترخاء والتغلب على تلك التحديات."
وأضافت راشد: "لوحاتي هي طريقتي في التعبير عن نفسي، فمن خلال هذه التجربة، لاحظت تغيرًا كبيرًا في شخصيتي، أصبحت أكثر ثقة، وساعدني ذلك على النمو الذاتي وعلى تطوير مهاراتي في الفنّ."
قالت عائشة السلطان، منسقة الفنون الأدائية في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: "عندما نشجع الطلاب على استكشاف مواهبهم في مختلف أشكال الفن، سواء كانت بصرية أو أدائية، فإنهم يكتسبون أدوات وقنوات جديدة للتعبير عن أنفسهم وأفكارهم، وهذا يعزز قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي بطريقة إبداعية وأكثر فاعلية."
وأوضحت السلطان: "تسعى مدارس مؤسسة قطر إلى تزويد الطلاب بمجموعة متنوعة من المهارات التي تعزز التفكير النقدي، التحليل، والإبداع، إلى جانب تطوير هويتهم المحلية والعالمية. يأتي هذا المعرض كجزء من جهودنا المستمرة لتسليط الضوء على أهمية الفنون كموضوع أساسي لا يقل قيمة عن العلوم أو الأدب."
وأشارت السلطان إلى أن المنصات مثل معرض "التيارات الإبداعية" ضرورية لتعزيز التعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس، إلى جانب تعزيز الشعور بالإنجاز.
واختتمت السلطان حديثها، قائلًة: "تتيح هذه المعارض للطلاب فرصة الظهور أمام المجتمع كفنانين، مما يمنحهم مساحة للتعبير عن آرائهم ورؤيتهم للعالم بطريقة إبداعية، إلى جانب الحصول على ملاحظات قيّمة تُسهم في نموهم الشخصي وتطورهم."
MENAFN14102024007577015000ID1108776407