مايكروسوفت تطلق مبادرة المهارات الوطنية للذكاء الاصطناعي لتمكين 100 ألف موظف حكومي في الإمارات

(MENAFN
- Pro Global) 14 أكتوبر 2024 - دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مايكروسوفت، بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، عن إطلاق مبادرة "المهارات الوطنية للذكاء الاصطناعي"، وهو برنامج تدريبي شامل يهدف إلى رفع كفاءة 100 ألف موظف حكومي في المؤسسات الحكومية الفيدرالية والمحلية في كل من أبو ظبي، ودبي، والشارقة. وتأتي هذه المبادرة التي تم الكشف عنها خلال اليوم الأول من فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، في إطار سعي الإمارات نحو تعزيز ريادتها العالمية كمركز للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتميز التكنولوجي.
ويشمل البرنامج، الذي يمتد لمدة عام، دورات تدريبية متخصصة تستهدف القيادات التنظيمية، والمطورين، والعاملين في الخطوط الأمامية ضمن مختلف الدوائر الحكومية في الإمارات الثلاث. ويهدف المحتوى التعليمي إلى سد الفجوات المعرفية في الذكاء الاصطناعي وتعزيز كفاءة الموظفين في توظيف هذه التكنولوجيا لتحسين الخدمات العامة وتسريع التحول الرقمي. ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي توفرها مايكروسوفت، سيحصل الموظفون على تجارب تعلم مخصصة تمكنهم من تطبيق أحدث الابتكارات في وظائفهم، مما يسهم في نشر ثقافة الابتكار في الهيئات الحكومية داخل الدولة.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التزام مايكروسوفت بتوسيع فرص الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم رؤية الإمارات 2031 في هذا المجال. وتسعى الشركة من خلال استثمارها في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين إلى مساعدة الإمارات في الاستفادة القصوى من قدرات الذكاء الاصطناعي، وضمان استمرارها في الريادة الإقليمية والعالمية في هذا المجال.
صرّح نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات قائلاً: "يمثل الذكاء الاصطناعي قوة تحولية تعيد تشكيل الصناعات وتعزز الابتكار على مستوى العالم. ومع سعي الإمارات لتحقيق هدفها الطموح بأن تصبح من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ندرك أن تطوير المهارات هو الأساس لهذه الرؤية. فمن خلال تزويد الموظفين الحكوميين بالأدوات والمعرفة اللازمة لاستغلال الذكاء الاصطناعي بفعالية، نحن لا نعمل فقط على تطوير المواهب المحلية، بل نضمن أيضًا تمتع حكومة الإمارات بالخبرات المطلوبة لاغتنام الفرص اللامحدودة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي. وأود التنويه أن مبادرة المهارات الوطنية للذكاء الاصطناعي تُعد محطة مهمة في دعم مسيرة الإمارات في هذا المجال، لذلك نفخر بمساهمتنا في بناء قاعدة من المواهب التي ستقود التميز وتصبح معيارًا للابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي."
جاء هذا الإعلان بعد إطلاق مايكروسوفت لمنصة "مستكشف مهارات الذكاء الاصطناعي"، وهي منصة تعليمية شاملة تهدف إلى تقديم تعليم مخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث توفر المنصة مساعدًا ذكيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لتوجيه المستخدمين إلى المسارات التعليميةالأنسب بناءً على أهدافهم وأدوارهم ومستويات مهاراتهم. كما تجمع المنصة محتوى متنوع من مصادر مختلفة مثل "مايكروسوفت ليرن" و"لينكدإن ليرننج" و"جيت هب"، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 200 مصدر تعليمي مجاني في مكان واحد. كما تحتوي المنصة على أدوات تقييم لتحديد الفجوات المهارية، إلى جانب قصص نجاح ملهمة حول تأثير تعلم الذكاء الاصطناعي على الأفراد من مختلف أنحاء العالم. مع العلم، المنصة متاحة بـ 21 لغة لتعزيز المعرفة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
سيكون لهذه المنصة دور حاسم في تسريع جهود مايكروسوفت لتزويد جميع القطاعات بمهارات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، مما يسهم في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي على المستوى العالمي.
ومن الجدير بالذكر، تشارك مايكروسوفت في معرض جيتكس جلوبال 2024، إلى جانب 36 من شركائها. وكجزء من مهمتها لإبراز كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الصحة والسعادة ورفاهية المجتمعات المحلية في الإمارات، تعرض الشركة تطبيقًا مبتكرًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعرف باسم "المرافق المجتمعي". يتيح هذا التطبيق للمستخدمين التعرف على معلومات حول الإمارات، والوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية، والإبلاغ عن أي أضرار بالبنية التحتية تحتاج إلى إصلاح. وسيتمكن المستخدمون من كسب "نقاط مجتمعية" يمكن استبدالها بخصومات في منافذ محددة، حيث يسهم "المرافق المجتمعي" في تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية بين السكان والزوار، مما يدعم مؤشر السعادة الوطني ويعزز مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للعيش والعمل.
يقع جناح مايكروسوفت في القاعة 7 بمعرض جيتكس جلوبال، ويشمل "ساحة العروض التوضيحية" التي تقدم معلومات عن تطبيق "المرافق المجتمعي". ويضم الجناح أيضًا منصة ألعاب إكس بوكس، وركنًا للترفيه، ومنطقة لأجهزة سيرفس، وساحة للحوارات التقنية، وركنًا للأطعمة والمشروبات، ومنطقة للتواصل، وغرفة اجتماعات لكبار الشخصيات.
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