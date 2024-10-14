’إم جي موتور‘ تطلق MG4 Electric الكهربائية الجديدة كلّياً في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Performance Communications) 19 أغسطس 2024 ، الشرق الأوسط – أعلنت ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘ (MG Motor Middle East) عن إطلاق سيارة MG4 Electric الكهربائية الجديدة كلّياً، وهو ما يشكّل خطوة رئيسية ضمن رحلة العلامة التجارية نحو مستقبل مستدام بقطاع السيارات وتوسعة مجموعتها أكثر في المنطقة. ومع سعر يبدأ من 26,150دولار أمريكي (دون احتساب ضريبة القيمة المضافة)، من المتوقَّع أن تقوم MG4 Electric، التي تشكّل طرازاً كهربائياً حديثاً ومتطوّراً جداً، بإعادة تعريف تجربة مُلكية المركبة الكهربائية (EV) في الشرق الأوسط بفضل تقنياتها المبتكَرة وأدائها المبهِر وتصميمها الأخّاذ وسعرها المعقول.
سوف يستقبل الشرق الأوسط ثلاثة طرازات من MG4 Electric، هي COM، LUX وXPOWER – في ظل توفير السيارة للمرونة العالية لأجل تلبية الخيارات المفضَّلة المتنوّعة لدى العملاء. ويتميّز طراز COM بتوفير مدى قيادة يصل إلى 465 كلم وفق الإجراءات العالمية المنسَّقة لاختبار المركبات الخفيفة (WLTP) مع بطارية بطاقة 51 كيلوواط بالساعة، بينما يطيل طراز LUX المدى ليصل إلى 530 كلم وفق الإجراءات العالمية المنسَّقة لاختبار المركبات الخفيفة (WLTP) مع بطارية بطاقة 64 كيلوواط بالساعة. أما الطراز فئة LUX فيتمتّع بمدى قيادة بارز يبلغ 530 كلم وفق الإجراءات العالمية المنسَّقة لاختبار المركبات الخفيفة (WLTP) مع بطارية بطاقة 77 كيلوواط بالساعة، مما يضمن تمكُّن السائقين من قطع المسافة المطلوبة دون أي مساوَمة. أخيراً، يغطّي طراز الأداء XPOWER مدى قيادة يصل إلى 400 كلم وفق الإجراءات العالمية المنسَّقة لاختبار المركبات الخفيفة (WLTP).
الجدير ذكره أن MG4 Electric قد كسبت للآن العديد من الجوائز والألقاب حول العالم من خبراء السيارات المعروفين. فقد تم منح هذه السيارة لقب ’الصفقة الأفضل للعام‘ خلال حفل توزيع ’جوائز توب غير‘ المرموقة، بالإضافة إلى ألقاب ’السيارة الكهربائية الأفضل قيمة‘، و’أفضل سيارة للعام‘ و’السيارة الكهربائية المفضَّلة للقرّاء‘ من مجلّة DrivingElectric. علاوة على هذا، حصلت MG4 Electric على ألقاب ’أفضل سيارة عائلية صغيرة‘، ’وأفضل سيارة توفير‘ و’السيارة الأفضل بالإجمال للعام‘ من Electrifying.com. أما ’جوائز سيارة العام الإسكتلندية‘، فقد شهدت على فوز MG4 Electric بلقب ’أفضل مركبة كهربائية أقل من40,000 جنيه إسترليني‘، بينما اختار المراجعون عبر موقع carwow هذا الطراز للفوز بجائزة ’أفضل سيارة للعام‘.
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