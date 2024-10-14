شركة سن كيس SunKiss تطلق زجاجات "Forever" القابلة لإعادة التعبئة لقيادة ثورة في الاستدامة

(MENAFN
Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة – أكتوبر 2024: أعلنت شركة سن كيس SunKiss، العلامة التجارية الرائدة في مجال العناية بالبشرة والحماية من أشعة الشمس، عن إطلاق برنامج إعادة التعبئة الخاص بها، والذي يهدف إلى تقليل النفايات البلاستيكية بشكل كبير وتعزيز الاستدامة في قطاع العناية بالبشرة. تتميز زجاجات "SunKiss Forever" المصنوعة من الألومنيوم بأنها قابلة لإعادة الاستخدام إلى ما لا نهاية، مما يمكّن العملاء من اعتماد نموذج "استخدام، تعبئة، حب دائم" الذي يجمع بين الفخامة والمسؤولية البيئية.
تؤمن SunKiss بأن الاستدامة الحقيقية تبدأ بإعادة التفكير في كيفية استهلاك المنتجات اليومية. زجاجات "SunKiss Forever" تتميز بخفة الوزن، مقاومة للتآكل، وقابلة لإعادة الاستخدام إلى ما لا نهاية. يمكن إعادة تدوير الألومنيوم بشكل غير محدود دون أن يفقد خصائصه، مما يضمن أن العناية بالبشرة لا تؤثر سلباً على البيئة. على عكس المواد القابلة للتحلل التي تتحلل ولا يمكن إعادة استخدامها، يحتفظ الألومنيوم بجودته ويمكن إعادة تدويره مراراً وتكراراً.
وفي هذا الصدد، قالت جوانا باركلي، مؤسسة SunKiss: " إن الاستدامة موجودة في صميم كل ما نقوم به في SunKiss. يمثل نظام إعادة التعبئة الجديد الخاص بنا خطوة صغيرة ولكنها هامة نحو جعل الجمال المستدام في متناول الجميع. نحن متحمسون لتقديم حل يعزز من تجربة عملائنا ويحمي البيئة في آن واحد."
برنامج إعادة التعبئة من SunKiss بسيط ولكنه فعال، حيث يمكن للعملاء من خلال اختيار الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام والعبوات الصديقة للبيئة تقليل استهلاكهم للبلاستيك والمساهمة في حماية المحيطات. العملية تتكون من ثلاث خطوات سهلة:
استخدام: شراء زجاجة SunKiss Forever القابلة لإعادة التعبئة، المصممة لتدوم طويلاً.
تعبئة: اختيار عبوات إعادة التعبئة الصديقة للبيئة.
حب دائم: ملء الزجاجة وإعادة تعبئتها بمستحضرك المفضل للحماية من الشمس.
هذا النظام المبتكر لا يساعد فقط في تقليل البصمة الكربونية لكل منتج، ولكنه يوفر أيضاً تجربة فاخرة ومستدامة للعملاء. يمكن شراء منتجات إعادة التعبئة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ SunKiss مع إمكانية التوصيل المباشر إلى باب العميل. الشراء يوفر ما يصل إلى 25% من التكاليف.
ومن الجدير ذكره أن التزام SunKiss بالاستدامة لا يقتصر على التغليف فقط، بل تشمل منتجاتها مكونات صديقة للبيئة، بما في ذلك واقيات شمس خالية من المواد الكيميائية الضارة مثل أوكسي بنزون وأوكتينوكسات، بما يتماشى مع تشريعات هاواي. هذا يجعل منتجاتهم آمنة على البشرة والنظم البيئية البحرية، مما يحمي الشعاب المرجانية والحياة البحرية.
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