مركز أبوظبي العقاري يعزز مهارات العاملين في القطاع عبر شراكات استراتيجية

(MENAFN
- BCW Global) الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 14 أكتوبر 2024: وقّع مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة لقطاع العقارات في أبوظبي، مذكرات تفاهم مع خمس مؤسسات تدريبية رائدة، بهدف تعزيز مهارات وخبرات العاملين في القطاع . وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي المركز لتحقيق أهدافه الاستراتيجية نحو الارتقاء بجودة الخدمات ، وتعزيز المعايير المهنية، والمساهمة في التنمية المستدامة لسوق العقارات في الإمارة
وشملت اتفاقيات التعاون كل من معهد "ثينك بروب" للعقارات، ومركز "إتش دي تي سي" للتدريب والاستشارات، ومعهد "رويال ماستر" للاستشارات الإدارية والتدريب، ومعهد "مسار"، إضافة إلى "سيباد العقارية" ممثّل أكاديمية "كولد ويل بانكر" في أبوظبي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين مركز أبوظبي العقاري من بناء كوادر مؤهلة وحاصلة على شهادات معتمدة، قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة لقطاع العقارات في أبوظبي، ومن المقرّر بدء برامج التدريب مباشرة بعد توقيع الاتفاقية، حيث يتمكن الأفراد من التسجيل في الدورات التدريبية التي أصبح إتمامها الآن ضرورياً لحصول أصحاب المهن العقارية في أبوظبي على رخص العقارات الخاصة بهم، كما يمكن التسجيل في البرامج والدورات إما عبر الإنترنت من خلال مواقع المؤسسات التدريبية المعنية أو من خلال زيارتها بشكل شخصي.
وتعليقاً على الشراكة، قال خالد السيد الرميثي، رئيس فريق الترخيص والتصنيف العقاري في مركز أبوظبي العقاري: "تشكّل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز قدرات المتخصصين في مجال العقارات، وتعكس رؤيتنا الاستراتيجية لرفع جودة الخدمات والمعايير المهنية. ويسعدنا التعاون مع هذه المؤسسات التدريبية الرائدة لبناء قوة عاملة مؤهّلة تمتلك المعرفة والخبرات والمهارات المتقدمة التي تمكّنها من الإسهام في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية للعقارات".
وأضاف: "تدعم الاتفاقيات أيضاً استراتيجية مركز أبوظبي العقاري الموسّعة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزز أهداف المساهمة بشكل أكبر في التنمية المستدامة لسوق العقارات في أبوظبي مع جذب المزيد من الاستثمارات على الصعيدين المحلي والدولي".
وتحدد الشراكة إطاراً للتعاون، يقدم من خلاله مركز أبوظبي العقاري والمؤسسات المعنية برنامجاً تدريبياً شاملاً مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع العقارات. وتحفيز المواطنين الإماراتيين على متابعة مساراتهم المهنية في مجال العقارات من خلال توفير تدريب متخصص يمنحهم فرصاً أكبر لتحقيق النمو المهني.
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