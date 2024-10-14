كيري بروفيشنال تحقق نجاحاً استثنائياً في معرض "سيراه آرابيا 2024"

(MENAFN
- mslgroup) اختتمت كيري بروفيشنال فعاليات النسخة الافتتاحية من معرض"سيراه آرابيا 2024" بنجاح، وتميز الحدث بأجواءه الحيوية واحتفائه الاستثنائي بفن الطهي متميزاً بعناصر الإبداع والابتكار، تزامناً مع توفير الفرص لاكتشاف عالم من المذاقات بلمسات من السحر.
وشهد المعرض في اليوم الأول جلسات احترافية ملهمة قدمتها الشيف الشهيرة نينا ميتاير، الحاصلة على لقب "أفضل شيف معجنات في العالم" لمرتين، وجائزة "شيف المعجنات للعام" مرتين في فرنسا، التي أبهرت الحضور بوصفاتها الرائعة في صنع المعجنات. وقدمت الشيف حلوى "لا ديليكات جورمانديز" المميزة (La Délicate Gourmandise)، باستخدام منتجات كيري بروفيشنال الغنية، ما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على الطرق الإبداعية التي ترتقي بمهاراتهم في صناعة المعجنات والحلويات والمستلهمة من كيري بروفيشنال.
وتزامناً مع الحدث، أطلق جبن كيري عبوة كيري بروفيشنال الجديدة الطرية والقابلة للدهن بوزن 1.15 كجم، والمصممة لتلبية المعايير الراقية للطهاة المحترفين في جميع أنحاء العالم، الجبنة الطرية التي تجمع بين جودة الكريمة الطازجة والحليب. وقد لاقى الإطلاق الذي طال انتظاره، تفاعلاً واسعاً من قبل الحاضرين، ما عزز الأجواء الاحتفالية للحدث.
واختتمت فعاليات اليوم الأول بحلقة نقاشية تفاعلية بعنوان "الريادة النسائية في فن الطهي: التحديات والفرص في المملكة العربية السعودية والعالم"، وشاركت المتحدثات البارزات، ومنهن نينا ميتاير ومنال العالم ومنى موصللي ومنيرة الطيار، في مشاركة تجاربهن لناحية تمكين المرأة، إذ سلطن الضوء على الدور الحيوي للمرأة في تشكيل مستقبل الطهي.
كما نظمت كيري بروفيشنال لقاءً حصريًا للمؤثرات والطهاة في عالم الطهي مع الشيف نينا ميتاير، ما أتاح لهن فرصة فريدة للتواصل مع الشيف نينا، التي شاركت رحلتها وفلسفتها في عالم الطهي. وقدمت رؤيتها للإبداع في المطبخ، بالإضافة إلى إرشادات قيّمة للمؤثرات الراغبات بتحقيق إنجازات مذهلة في مشهد الطهي. وأكدت الشيف نينا بالإضافة إلى الشيف هيام عبد الهادي خلال المعرض على القوة التحويلية للمكونات عالية الجودة مثل منتجات كيري بروفيشنال، إذ شاركتا في مجموعة من النقاشات الملهمة لتشجيع المشاركين على الابتكار والسعي نحو التميز، ووضع معايير جديدة للإبداع في عالم الطهي.
وبالإضافة إلى هذه التجارب الغنية، أتيحت لجبنة كيري بروفيشنال فرصة لقاء مجموعة متنوعة من الشركاء وتجار التجزئة من المنطقة، الأمر الذي أكد قدرتها على مضاعفة حجم أعمالها في المملكة. إذ تمكنت من توسيع شبكة أعمالها، واستكشاف إمكانات النمو والتعاون في سوق الطهي.
احتفت كيري بروفيشنال خلال "سيراه آرابيا 2024" بالتميز في عالم الطهي، معززة التزامها الراسخ بالابتكار والريادة في عالم الطهي. وختم المشاركون فعاليات الحدث مستلهمين أفكارًا جديدة للارتقاء بتجاربهم في هذا المشهد المتميز.
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