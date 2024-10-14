تغييرات بسيطة تحد من آلام الظهر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اقترحت دراسة حديثة استراتيجية جديدة لمنع وتقليل آلام الظهر، حيث تبين أن 40 دقيقة فقط من وقت أقل خمولاً على مستوى اليوم تؤدي إلى نتائج أفضل تتعلق بأوجاع الظهر.
وعلى مدى 6 أشهر، تابع فريق البحث من جامعة توركو في فنلندا مجموعة من المشاركين الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة.
وطُلب من مجموعة من المشاركين زيادة النشاط المعتدل إلى القوي بمقدار 20 دقيقة في اليوم، وخفض وقت الجلوس بمقدار 40 دقيقة في اليوم، وبذلك بلغ وقت التدخل 60 دقيقة.
وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أدى ذلك إلى آلام أقل في الظهر مقارنة بمجموعة التحكم التي استمرت في سلوكها المستقر.
وتسلط النتائج الضوء على كيف يمكن للتغييرات البسيطة في الأنشطة اليومية أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر.
ويمكن أن يزداد خطر إصابة الشخص بألم الظهر إذا كان يعاني من زيادة الوزن، أو تقدم السن، أو من حالات مرتبطة بالتوتر.
وقال الباحثون: "وجدنا أن الحد من وقت الجلوس اليومي يساعد في منع آلام الظهر. ولا يمكن تحديد عتبة واحدة لمقدار آمن من الجلوس لأسباب عديدة، لكن الفكرة الرئيسية هي تغيير عادات الجلوس الطبيعية للأفضل، سواء عن طريق تقليلها من 10 إلى 8 ساعات أو من 8 إلى ساعات يومياً".
MENAFN14102024000151011027ID1108776136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.