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تغييرات بسيطة تحد من آلام الظهر

10/14/2024 8:08:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اقترحت دراسة حديثة استراتيجية جديدة لمنع وتقليل آلام الظهر، حيث تبين أن 40 دقيقة فقط من وقت أقل خمولاً على مستوى اليوم تؤدي إلى نتائج أفضل تتعلق بأوجاع الظهر.

وعلى مدى 6 أشهر، تابع فريق البحث من جامعة توركو في فنلندا مجموعة من المشاركين الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة.

وطُلب من مجموعة من المشاركين زيادة النشاط المعتدل إلى القوي بمقدار 20 دقيقة في اليوم، وخفض وقت الجلوس بمقدار 40 دقيقة في اليوم، وبذلك بلغ وقت التدخل 60 دقيقة.

وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أدى ذلك إلى آلام أقل في الظهر مقارنة بمجموعة التحكم التي استمرت في سلوكها المستقر.

وتسلط النتائج الضوء على كيف يمكن للتغييرات البسيطة في الأنشطة اليومية أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر.

ويمكن أن يزداد خطر إصابة الشخص بألم الظهر إذا كان يعاني من زيادة الوزن، أو تقدم السن، أو من حالات مرتبطة بالتوتر.

وقال الباحثون: "وجدنا أن الحد من وقت الجلوس اليومي يساعد في منع آلام الظهر. ولا يمكن تحديد عتبة واحدة لمقدار آمن من الجلوس لأسباب عديدة، لكن الفكرة الرئيسية هي تغيير عادات الجلوس الطبيعية للأفضل، سواء عن طريق تقليلها من 10 إلى 8 ساعات أو من 8 إلى ساعات يومياً".

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