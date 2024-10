ماريا كونسيساو تتسلق بونتشاك جايا وتصبح أول برتغالية تكمل تحدي“جراند سلام” الاستكشافي المرموق

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 14, 2024 /EINPresswire / -- دخلت المقيمة في الإمارات العربية المتحدة ماريا كونسيساو التاريخ هذا الصباح بعد أن تسلقت قمة بونتشاك جايا في إندونيسيا في الساعة 5:22 صباحاً بتوقيت الإمارات، حيث استغرق صعودها للقمة 11.5 ساعة. أصبحت ماريا الشخص الـ77 في العالم الذي يكمل تحدي“جراند سلام” الاستكشافي المرموق. هذا الإنجاز الهائل يجعل ماريا أيضًا أول برتغالية تحقق هذا التحدي.يُعتبر تحدي“جراند سلام” الاستكشافي أحد أصعب الاختبارات التي تتطلب قوة التحمل والقدرة البشرية، حيث يتطلب من الأفراد تسلق أعلى قمة في كل من القارات السبع والتزلج إلى كل من القطبين الشمالي والجنوبي. القمم السبع التي تشكل هذا التحدي تشمل جبل إيفرست (آسيا)، أكونكاغوا (أمريكا الجنوبية)، دينالي (أمريكا الشمالية)، كليمنجارو (أفريقيا)، جبل إلبروس (أوروبا)، فينسون ماسيف (أنتاركتيكا)، وبونتشاك جايا (أوقيانوسيا). فقط 76 شخصاً أكملوا التحدي الكامل قبل ماريا، حيث كانت سعادة الشيخة أسماء آل ثاني من قطر أول امرأة عربية تقوم بذلك قبل ساعات فقط.كانت رحلة ماريا طويلة وشاقة، ولكن الوصول إلى هذا الإنجاز الرائع كان تحقيقًا لحلم حياتها. مغلوبة بالعواطف، عبرت ماريا عن شعورها بهذا الإنجاز الاستثنائي بقولها:“لا أستطيع أن أصدق أن هذا اللحظة قد جاءت أخيرًا. لقد حلمت بهذا لسنوات طويلة، والوقوف هنا على قمة بونتشاك جايا كأول برتغالية تكمل تحدي 'جراند سلام' الاستكشافي يشعرني بالسريالية. لقد كانت رحلة مليئة بالتحديات، لكنني واصلت التقدم. آمل أن تكون قصتي مصدر إلهام للآخرين وأن تُظهر لهم أن أي حلم يمكن تحقيقه مع الإصرار.”بعد أن أكملت بالفعل القمم السبع ورحلات التزلج القطبية، ضمنت ماريا مكانها في صفحات التاريخ بتسلق بونتشاك جايا. ولكن بالنسبة لماريا، هذه ليست سوى البداية. وهي تتطلع إلى المستقبل ومستعدة لمواجهة تحديها الكبير التالي. مستوحاة من صديقتها المقيمة في الإمارات العربية المتحدة، نايلا كياني، التي من المقرر أن تكمل آخر 3 قمم من القمم الأربعة عشر التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر العام القادم! وضعت ماريا نصب عينيها الانضمام إلى مجموعة النخبة من المتسلقين الذين قهروا جميع القمم الجبلية الأربعة عشر الأعلى في العالم. كما قالت ماريا:“كما يقولون: عندما تصل إلى قمة جبل، يكون ذلك فقط بداية للجبل التالي.”أثبتت ماريا مرة أخرى أن شغفها وإصرارها على دفع حدود القدرة البشرية لا يعرفان حدودًا، والعالم ينتظر بفارغ الصبر إنجازها المذهل القادم.لمزيد من المعلومات حول رحلة ماريا كونسيساو ومشاريعها المستقبلية، تفضل بزيارة:(ends)جهة الاتصال الإعلامية:الاسم: جيما لاباناالبريد الإلكتروني: ...الهاتف: +971 555163914نبذة عن ماريا كونسيساوماريا كونسيساو هي مغامِرة رائدة، فاعلة خير، ورياضية حققت 10 أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس، بما في ذلك أرقام قياسية في سباقات الألترا ماراثون وإكمال تحدي الرجل الحديدي (Ironman Triathlon) رغم عدم امتلاكها خلفية رياضية. أصبحت أول برتغالية تتسلق جبل إيفرست، قمة K2، وتصل إلى كل من القطبين الشمالي والجنوبي. كواحدة من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، يُضاهي تفاني ماريا في دفع حدود القدرات البشرية إسهاماتها الإنسانية. حصلت على العديد من الجوائز الدولية تقديرًا لإنجازاتها الخيرية ومهاراتها الرياضية الاستثنائية. والآن، صنعت ماريا التاريخ مرة أخرى كأول برتغالية تكمل تحدي“جراند سلام” الاستكشافي المرموق - شهادة على روحها التي لا تقهر وتصميمها الذي لا ينكسر.

