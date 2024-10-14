ماريا كونسيساو تتسلق بونتشاك جايا وتصبح أول برتغالية تكمل تحدي“جراند سلام” الاستكشافي المرموق

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 14, 2024 /EINPresswire / -- دخلت المقيمة في الإمارات العربية المتحدة ماريا كونسيساو التاريخ هذا الصباح بعد أن تسلقت قمة بونتشاك جايا في إندونيسيا في الساعة 5:22 صباحاً بتوقيت الإمارات، حيث استغرق صعودها للقمة 11.5 ساعة. أصبحت ماريا الشخص الـ77 في العالم الذي يكمل تحدي“جراند سلام” الاستكشافي المرموق. هذا الإنجاز الهائل يجعل ماريا أيضًا أول برتغالية تحقق هذا التحدي.يُعتبر تحدي“جراند سلام” الاستكشافي أحد أصعب الاختبارات التي تتطلب قوة التحمل والقدرة البشرية، حيث يتطلب من الأفراد تسلق أعلى قمة في كل من القارات السبع والتزلج إلى كل من القطبين الشمالي والجنوبي. القمم السبع التي تشكل هذا التحدي تشمل جبل إيفرست (آسيا)، أكونكاغوا (أمريكا الجنوبية)، دينالي (أمريكا الشمالية)، كليمنجارو (أفريقيا)، جبل إلبروس (أوروبا)، فينسون ماسيف (أنتاركتيكا)، وبونتشاك جايا (أوقيانوسيا). فقط 76 شخصاً أكملوا التحدي الكامل قبل ماريا، حيث كانت سعادة الشيخة أسماء آل ثاني من قطر أول امرأة عربية تقوم بذلك قبل ساعات فقط.كانت رحلة ماريا طويلة وشاقة، ولكن الوصول إلى هذا الإنجاز الرائع كان تحقيقًا لحلم حياتها. مغلوبة بالعواطف، عبرت ماريا عن شعورها بهذا الإنجاز الاستثنائي بقولها:“لا أستطيع أن أصدق أن هذا اللحظة قد جاءت أخيرًا. لقد حلمت بهذا لسنوات طويلة، والوقوف هنا على قمة بونتشاك جايا كأول برتغالية تكمل تحدي 'جراند سلام' الاستكشافي يشعرني بالسريالية. لقد كانت رحلة مليئة بالتحديات، لكنني واصلت التقدم. آمل أن تكون قصتي مصدر إلهام للآخرين وأن تُظهر لهم أن أي حلم يمكن تحقيقه مع الإصرار.”بعد أن أكملت بالفعل القمم السبع ورحلات التزلج القطبية، ضمنت ماريا مكانها في صفحات التاريخ بتسلق بونتشاك جايا. ولكن بالنسبة لماريا، هذه ليست سوى البداية. وهي تتطلع إلى المستقبل ومستعدة لمواجهة تحديها الكبير التالي. مستوحاة من صديقتها المقيمة في الإمارات العربية المتحدة، نايلا كياني، التي من المقرر أن تكمل آخر 3 قمم من القمم الأربعة عشر التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر العام القادم! وضعت ماريا نصب عينيها الانضمام إلى مجموعة النخبة من المتسلقين الذين قهروا جميع القمم الجبلية الأربعة عشر الأعلى في العالم. كما قالت ماريا:“كما يقولون: عندما تصل إلى قمة جبل، يكون ذلك فقط بداية للجبل التالي.”أثبتت ماريا مرة أخرى أن شغفها وإصرارها على دفع حدود القدرة البشرية لا يعرفان حدودًا، والعالم ينتظر بفارغ الصبر إنجازها المذهل القادم.لمزيد من المعلومات حول رحلة ماريا كونسيساو ومشاريعها المستقبلية، تفضل بزيارة:(ends)جهة الاتصال الإعلامية:الاسم: جيما لاباناالبريد الإلكتروني: ...الهاتف: +971 555163914نبذة عن ماريا كونسيساوماريا كونسيساو هي مغامِرة رائدة، فاعلة خير، ورياضية حققت 10 أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس، بما في ذلك أرقام قياسية في سباقات الألترا ماراثون وإكمال تحدي الرجل الحديدي (Ironman Triathlon) رغم عدم امتلاكها خلفية رياضية. أصبحت أول برتغالية تتسلق جبل إيفرست، قمة K2، وتصل إلى كل من القطبين الشمالي والجنوبي. كواحدة من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، يُضاهي تفاني ماريا في دفع حدود القدرات البشرية إسهاماتها الإنسانية. حصلت على العديد من الجوائز الدولية تقديرًا لإنجازاتها الخيرية ومهاراتها الرياضية الاستثنائية. والآن، صنعت ماريا التاريخ مرة أخرى كأول برتغالية تكمل تحدي“جراند سلام” الاستكشافي المرموق - شهادة على روحها التي لا تقهر وتصميمها الذي لا ينكسر.

Gemma LAppanna

L'Atelier Consulting

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