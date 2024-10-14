ثلاث إصابات في مواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN أصيب ثلاثة شبان، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأفاد الناشط الحقوقي فؤاد حسن بأن أحد الشبان أصيب بالرصاص الحي في القدم، بينما أصيب اثنان آخران بقنابل الغاز في الوجه والصدر.
واندلعت المواجهات بعد أن هاجم مستعمرون، تحت حماية قوات الاحتلال، قاطفي الزيتون في البلدة.
وأشار حسن إلى أن المواجهات ما زالت مستمرة حتى إعداد هذا الخبر، وسط حالة من التوتر في المنطقة.
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