الحسين إربد والرمثا يتصدران مجموعتيهما ببطولة الدرع

(MENAFN
- Amman Net) تصدر فريقا الحسين إربد والرمثا، المجموعتين الأولى والثانية بعد ختام منافسات الجولة الرابعة من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
وضمن فريق الحسين اربد التأهل إلى الدور نصف النهائي، كأول فريق يضمن الوصول إلى هذا الدور، بانتظار اتضاح هوية الفرق الثلاثة الأخرى.
وحجز الحسين مقعده في نصف النهائي بفوزه على شباب الأردن 2-1 في الجولة الرابعة التي اختتمت مساء أمس والتي شهدت أيضا تغلب الوحدات على شباب العقبة 3-1، وتعادل معان والجزيرة بهدف لمثله.
وفي المجموعة الثانية، حسم الفيصلي والسلط النتيجة بالتعادل (1/ 1) ولحساب نفس المجموعة، وحقق الرمثا فوزا على مغير السرحان بهدفين دون رد، وانتهت مباراة
الأهلي والصريح بهدف لمثله.
ومع نهاية الجولة الرابعة، يواصل الحسين تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، والوحدات ثانيا بـ 9، ثم شباب الأردن 7، ثم الجزيرة ومعان بنقطتين، وشباب العقبة بنقطة وحيدة.
وعلى الطرف الآخر، استقر الرمثا بصدارة ترتيب المجموعة الثانية بفارق المواجهات أمام الفيصلي بالرصيد ذاته 7 نقاط، ثم الصريح ثالثا بـ 6، والسلط 4، الأهلي 3، ومغير السرحان بنقطتين.
وتقام بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد التي تلعب أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، حيث جرى توزيع أندية المحترفين الـ 12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، حيث ضمت كل مجموعة 6 فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
ويخوض كل فريق 5 مباريات بالدور الأول من البطولة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وفي الدور نصف النهائي، يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى، لينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية.
MENAFN14102024000209011053ID1108775944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.