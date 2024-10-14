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الحسين إربد والرمثا يتصدران مجموعتيهما ببطولة الدرع

10/14/2024 7:08:44 AM
(MENAFN- Amman Net) تصدر فريقا الحسين إربد والرمثا، المجموعتين الأولى والثانية بعد ختام منافسات الجولة الرابعة من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
وضمن فريق الحسين اربد التأهل إلى الدور نصف النهائي، كأول فريق يضمن الوصول إلى هذا الدور، بانتظار اتضاح هوية الفرق الثلاثة الأخرى.
وحجز الحسين مقعده في نصف النهائي بفوزه على شباب الأردن 2-1 في الجولة الرابعة التي اختتمت مساء أمس والتي شهدت أيضا تغلب الوحدات على شباب العقبة 3-1، وتعادل معان والجزيرة بهدف لمثله.
وفي المجموعة الثانية، حسم الفيصلي والسلط النتيجة بالتعادل (1/ 1) ولحساب نفس المجموعة، وحقق الرمثا فوزا على مغير السرحان بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الأهلي والصريح بهدف لمثله.
ومع نهاية الجولة الرابعة، يواصل الحسين تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، والوحدات ثانيا بـ 9، ثم شباب الأردن 7، ثم الجزيرة ومعان بنقطتين، وشباب العقبة بنقطة وحيدة.
وعلى الطرف الآخر، استقر الرمثا بصدارة ترتيب المجموعة الثانية بفارق المواجهات أمام الفيصلي بالرصيد ذاته 7 نقاط، ثم الصريح ثالثا بـ 6، والسلط 4، الأهلي 3، ومغير السرحان بنقطتين.
وتقام بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد التي تلعب أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، حيث جرى توزيع أندية المحترفين الـ 12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، حيث ضمت كل مجموعة 6 فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
ويخوض كل فريق 5 مباريات بالدور الأول من البطولة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وفي الدور نصف النهائي، يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى، لينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية.

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