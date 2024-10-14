مجموعة EBC المالية تعزز السيولة وتخفض تكاليف التداول على مؤشرات الأسهم الرئيسية

يساهم الحضور العالمي لمجموعة EBC Group في تعزيز مكانة الشركة كشركة رائدة في مجال تعزيز السيولة والوصول إلى السوق

تستمر مجموعة EBC المالية في مراقبة اتجاهات السوق العالمية والاستجابة لها، وتعزيز السيولة وخفض الفروقات عبر مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل وستاندرد آند بورز 500.

مع تخفيضات على الفروقات تصل إلى 85%، توفر مجموعة EBC المالية للمتداولين ظروف تداول أكثر تنافسية وفعالية من حيث التكلفة على المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر ومؤشر هانغ سنغ.

تعمل EBC على تعزيز السيولة لخمسة مؤشرات أسهم رئيسية، مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من انخفاض تكاليف التداول خلال انتعاش السوق العالمية

UNITED KINGDOM, October 14, 2024 /EINPresswire / -- وسط انتعاش سوق الأسهم العالمية، تعمل مجموعة إي بي سي المالية (EBC) على تعزيز السيولة لخمسة مؤشرات أسهم رئيسية، بما في ذلك مؤشر داو جونز الأمريكي، وناسداك، وستاندرد آند بورز 500، ومؤشر A50 (الصين)، ومؤشر هانغ سنغ (هونغ كونغ). تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تزويد المستثمرين بتداول أكثر كفاءة وفعالية عبر جميع الجلسات العالمية من خلال تقليل تكاليف التداول وتوفير وصول أكبر. تمر سوق الأسهم العالمية بتغييرات كبيرة، مع تدفق الكثير من الأموال وعودة الشركات إلى الاكتتاب العام مرة أخرى (طفرة الاكتتاب العام). وهذا يجعل أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم ترتفع.

مع ارتفاع تقييمات السوق وزيادة تدفقات رأس المال على مستوى العالم، تعمل هذه التحسينات على تمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الرئيسية الناشئة في هذه اللحظة المحورية للأسواق المالية. EBC، وهي وسيط مالي عالمي، موجودة هنا لمساعدة المستثمرين على تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص. إنهم يفعلون ذلك باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتقديم وصول منخفض التكلفة وعالي الجودة إلى الأسواق التي يعمل فيها اللاعبون الماليون الكبار (البنوك والمؤسسات). باختصار، تساعد EBC المستثمرين على الحصول على صفقات أفضل والوصول إلى الأسواق الكبرى بتكاليف منخفضة.

السيولة تعزز المؤشرات الرئيسية وسط التعافي العالمي

إن إعادة معايرة أسواق الأسهم العالمية الجارية مدفوعة بعدة عوامل مترابطة: رأس مال جديد يدخل النظام، وعودة نشاط الاكتتاب العام الأولي، وسلسلة من التصحيحات السوقية التي تعيد تنظيم التقييمات. الأسواق الناشئة، التي كانت تعتبر ذات يوم عالية المخاطر بسبب التقلبات، تستفيد الآن من التغييرات التنظيمية الجديدة التي تعزز عائدات المستثمرين، وخاصة في توزيعات الأرباح.

في يونيو/حزيران الماضي، توقع ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي بي سي المالية المحدودة، أن الأسواق المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية سوف تنتعش. وقال باريت في ذلك الوقت: "إن عودة القيمة إلى وضعها الطبيعي تشكل قوة عاتية"، مؤكداً أن الأسواق التي تتعرض لضغوط أصبحت الآن ناضجة لعوائد رأس المال. كما أشار إلى أن الأسواق الناشئة، بدعم من اللوائح التنظيمية الجديدة المتعلقة بتوزيعات الأرباح، تعمل على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين العالميين.

وقد أكدت الأشهر الماضية هذه التوقعات. فمنذ بداية عام 2024:

. سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة (داو جونز، وناسداك، وستاندرد آند بورز 500) مستويات قياسية جديدة منذ بداية عام 2024، مدفوعة بالاستثمارات الجديدة وزيادة ثقة المستثمرين.

. تشهد الأسواق الآسيوية، وخاصة في الصين وهونج كونج، أكبر مكاسب لها منذ عقد من الزمان، مما يجعلها محورية للنمو العالمي.

لماذا يعد تعزيز السيولة لدى EBC أمرًا مهمًا

لم يكن تعزيز السيولة لدى EBC ليأتي في وقت أفضل من هذا. فمع بحث المستثمرين في العالم عن أصول مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، عززت EBC قدرتها على تقديم أدنى تكاليف التداول لخمسة مؤشرات أسهم رئيسية، مما يمنح المتداولين ميزة فريدة في السوق.

. فروق أسعار أكثر تضييقًا:

1. مؤشر داو جونز (U30USD): تم تخفيض الفارق إلى 1.00، مما يعكس انخفاضًا يصل إلى 70%.

2. مؤشر S&P 500 (SPXUSD): تم تخفيض الفارق إلى 0.31، مع انخفاضات تصل إلى 64%.

3. مؤشر ناسداك (NASUSD): تم تخفيض الفارق إلى 0.70، مع انخفاضات تصل إلى 85%، وهو التحسن الأكثر أهمية.

4. مؤشر هانغ سنغ (HSIHKD): تم تخفيض الفارق إلى 6.50، مما حقق انخفاضًا يصل إلى 55%.

5. مؤشر China A50 (CNIUSD): تم تخفيض الفارق إلى 6.00، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 14%.

. وصول أوسع: سواء كنت تتداول في الأسواق الآسيوية أو الأوروبية أو الأمريكية، تضمن لك EBC الاستفادة من هذه التحسينات الموفرة للتكاليف، بغض النظر عن المنطقة الزمنية.

إن الدور الذي يلعبه بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ هذه التخفيضات يضعه بين المؤسسات التي تعمل بنشاط على تبسيط الوصول إلى السوق لمجموعة متنوعة من المستثمرين.

دور الاكتتابات العامة الأولية وتدفقات رأس المال العالمية

لا يتدفق رأس المال العالمي ببساطة إلى الأصول التقليدية. تعمل موجة جديدة من الاكتتابات العامة الأولية على إعادة تشكيل مشهد الاستثمار، مما يوفر فرصًا جديدة للنمو في قطاعات تتراوح من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. تجتذب هذه الاكتتابات العامة الأولية، على الرغم من تركيزها في مناطق رئيسية، اهتمامًا عالميًا، وتجذب رأس المال من المستثمرين الحريصين على الاستفادة من الاتجاهات الجديدة والناشئة.

وقال باريت: "لقد غيرت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة المشهد"، مضيفًا أن صعود الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا المالية، على وجه الخصوص، لا يُظهر أي علامات على التباطؤ. ومع تحول الاقتصاد العالمي إلى مرحلة جديدة من السياسة النقدية - مع إشارة البنوك المركزية إلى انخفاض أسعار الفائدة - يراهن المستثمرون الآن على النمو المستدام في هذه القطاعات المبتكرة.

وبهذا فإن تعزيز السيولة في المؤشرات الرئيسية مثل ناسداك وهانغ سنغ ليس مجرد تدابير تفاعلية ــ بل هو خطوات استراتيجية من جانب مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي للتحضير للموجة التالية من نشاط السوق. ومع تحرك المزيد من رأس المال عبر الحدود، تصبح السيولة ضرورية للتداول الفعّال منخفض التكلفة. وتعمل الفروق المنخفضة والوصول المعزز إلى السوق على جعل هذه المؤشرات أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.

وتأتي هذه التطورات في وقت حيث يُنظَر إلى الأسواق الناشئة على نحو متزايد باعتبارها ركائز أساسية للنمو العالمي، وخاصة مع صراع الاقتصادات المتقدمة مع الضغوط التضخمية والتعافي الاقتصادي البطيء. ويعكس تدفق السيولة إلى المؤشرات الرئيسية ثقة أوسع في مرونة السوق العالمية ووعد استمرار العائدات في الأشهر المقبلة.

الخطوات التالية للمستثمرين: التعامل مع التحول

مع بحث رأس المال العالمي عن النمو، أصبحت السيولة أكثر من مجرد ميزة تقنية - إنها أصل حيوي في عالم حيث الوقت والوصول إلى الأسواق مهمين. قد تحدد هذه الفترة من النشاط المتزايد المرحلة التالية من التمويل العالمي، وهي المرحلة التي ستحدد فيها المرونة والوعي بالسوق والوصول إلى السيولة الفائزين والخاسرين.

تتوافق تحسينات السيولة التي أجرتها مجموعة EBC المالية عبر المؤشرات الرئيسية مع اتجاهات السوق الأوسع وتوفر للمستثمرين الأدوات التي يحتاجون إليها للتعامل مع هذه التغييرات بكفاءة. من خلال خفض التكاليف وضمان الاستقرار في الأسواق الرئيسية، تضع EBC الأساس للمستثمرين لاغتنام الفرص في الأسواق العالمية في المستقبل.

من الأفضل للمستثمرين، وخاصة أولئك الذين يركزون على تقدير الثروة على المدى الطويل، أن يظلوا يقظين. إن تحسينات السيولة التي نشهدها اليوم تضع الأساس لفرص السوق المستقبلية. أولئك الذين يفهمون هذه التحولات ويتصرفون وفقًا لذلك سيجدون أنفسهم في وضع جيد في مشهد مالي عالمي سريع التطور.

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وقد نجحت EBC بسرعة في ترسيخ مكانتها كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني وجزر كايمان وعبر الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند. تخدم EBC مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع الشركات التابعة لمجموعة EBC المالية للتنظيم والترخيص في ولاياتها القضائية المحلية. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd، وشركة EBC Asset Management Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

تتألف مجموعة EBC من محترفين محنكين يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، حيث نجحوا بمهارة في المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. وتدافع شركة EBC عن ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي يستحقونها.

تعد شركة EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكة لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تهدف إلى كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

Douglas Chew

EBC Financial Group

+60 11-3196 6887

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