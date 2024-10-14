ميغان ماركل تكشف تجربة صادمة مع التنمر

MENAFN - Khaberni) خبرني - فتحت ميغان ماركل قلبها لفتيات صغيرات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاماً، ووصفت نفسها بأنها واحدة من أكثر الأشخاص تعرضاً للتنمر في العالم.

جاء تصريح ماركل (43 عاماً) خلال التحدث عن تجربتها مع التنمر عبر الإنترنت على مر السنين، ضمن جلسة حوارية مع مجموعة فتيات خلال زيارتها لمنظمة غير ربحية في سانتا باربرا، كاليفورنيا في بداية الشهر الجاري.

شاركت لاريسا ماي، مؤسسة مجموعة الحملة #HalfTheStory، مضمون حديث ماركل، ضمن مقابلة مضمونها موقع "بيبول".

وقالت: "قمنا بنشاط تحدثنا فيه عن مجموعة من السيناريوهات، وأبرز التحديات التي تواجهها الفتيات في هذا العصر الرقمي". وأضافت: "جعلنا الفتيات يلوحن برموز تعبيرية صغيرة، ويتحدثن عن كيفية تأثير كل من هذه السيناريوهات عليهن عاطفياً".

وتأتي هذه الفعالية في إطار برنامج يسمى "سوشيل ميديا يو" Social Media U، وهو عبارة عن مبادرة تعليمية من شأنها "تزويد الفتيات بالأدوات الأساسية للنجاح في العصر الرقمي، مع تعزيز علاقات أكثر صحة وتوازنًا مع التكنولوجيا"، وفقاً لبيان صادر عن جمعية "آرتشويل" الخيرية، التابعة لميغان وهاري.

ويشارك في هذا البرنامج أيضاً المنظمتين الخيرتين التابعتين لكل ميليندا غيتس، وأوبرا وينفري.