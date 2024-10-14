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نفوق أندر قط بالعالم في إيران

10/14/2024 5:10:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت منظمة حماية البيئة في مدينة“شيروان” التابعة لمحافظة خراسان في إيران، نفوق إحدى أندر القطط البرية في العالم وهي قطة بالسنور المغولي أو قطة بالاس بسبب أخطاء قاتلة.

وبحسب شخص رفض ذكر اسمه، فإن القطة وضعت في قفص طيور وهذا لا يناسب أجواء حياتها، وبذلك فقدت شهيتها، ما تسبب بضعفها للغاية.

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