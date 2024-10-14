نفوق أندر قط بالعالم في إيران

نفوق أندر قط بالعالم في إيران
التاريخ
10/14/2024 5:10:13 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت منظمة حماية البيئة في مدينة“شيروان” التابعة لمحافظة خراسان في إيران، نفوق إحدى أندر القطط البرية في العالم وهي قطة بالسنور المغولي أو قطة بالاس بسبب أخطاء قاتلة.
وبحسب شخص رفض ذكر اسمه، فإن القطة وضعت في قفص طيور وهذا لا يناسب أجواء حياتها، وبذلك فقدت شهيتها، ما تسبب بضعفها للغاية.
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