حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 10 (كونا) -- الرابع عشر من أكتوبر
1900 - سفينة الإمداد الفرنسية (دروم) تزور البلاد في عهد الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت وتجول أحد ضباطها في البلاد والتقط صورا لها تعد الأقدم في الكويت.
1967 - نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر قانونا في شأن دعم الدول العربية التي تأثرت مواردها مباشرة نتيجة العدوان الإسرائيلي إذ تم تخصيص 55 مليون دينار كويتي لتغطية الالتزامات.
1968 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بإنشاء الكلية العسكرية التي بدأت الدراسة فيها في 2 نوفمبر من العام ذاته وتخرجت الدفعة الأولى في الكلية خلال شهر مايو 1970.
1969 - كلية الشرطة تستقبل الدفعة الأولى من أفراد الشرطة لتأهيلهم وتدريبهم أفرادا وضباطا في قوة الشرطة الكويتية.
1972 - إشهار أعمال جمعية المكفوفين الكويتية التي تهدف الى خدمة المكفوفين داخل الكويت وتحقيق أهدافهم ومعالجة قضاياهم ومساعدتهم على الاندماج مع أفراد المجتمع.
1993 - رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأسبق حمد عبدالعزيز الحميدي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 76 عاما وهو أحد أبرز المعلمين في معهد النور للمكفوفين وحصل على درجة الدبلوم في تعليم المكفوفين من القاهرة متحديا فقدان بصره.
2013 – وفاة عقاب محمد الخطيب عن عمر ناهز 92 عاما وهو أحد أبرز مؤسسي الحركتين التعليمية والمسرحية في الكويت.
2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع مالي بقيمة 5ر9 مليون دينار كويتي للإسهام في تمويل مشروع توفير مياه الشرب لمدينة باماكو.
2021 - وفاة المؤرخ والإعلامي سيف مرزوق الشملان عن عمر ناهز 94 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في مجال التأريخ والتدوين والتوثيق الإعلامي.
2021 - وفاة المخرج خالد الصديق بستكي رائد الحركة السينمائية الكويتية عن عمر ناهز 76 عاما بعد مسيرة فنية زاخرة بالعطاء. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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