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الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان

10/14/2024 4:45:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 14 - 10 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الاثنين اجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين قواتها البرية والبحرية والجوية والصاروخية تحت مسمى (السيف المشترك-2024 بي) في المياه المحيطة بتايوان في خطوة تهدف إلى ردع القوى الانفصالية الساعية إلى "استقلال الجزيرة".
وقال المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني لي شي في تصريح صحفي إن هذه التدريبات تعد "عملية ضرورية ومشروعة للدفاع عن سيادة الوطن والحفاظ على وحدته".
وأوضح لي أن "التدريبات تركز على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي وحصار الموانئ والمناطق الرئيسية والهجوم على أهداف بحرية وبرية".
من جانبها دانت وزارة الدفاع التايوانية في بيان اليوم "السلوك غير العقلاني والاستفزازي" للصين قائلة إنها "نشرت القوات المناسبة للرد بشكل مناسب من أجل حماية الحرية والديموقراطية والدفاع عن سيادة تايوان".
وتأتي هذه العمليات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الصين وتايوان على خلفية موافقة الولايات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان بقيمة 567 مليون دولار.
وانفصلت تايوان عن الصين بعد حرب أهلية عام 1949 لكن بكين تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.(النهاية)

س ل ق / ف ل ا




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