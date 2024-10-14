الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 14 - 10 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الاثنين اجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين قواتها البرية والبحرية والجوية والصاروخية تحت مسمى (السيف المشترك-2024 بي) في المياه المحيطة بتايوان في خطوة تهدف إلى ردع القوى الانفصالية الساعية إلى "استقلال الجزيرة".
وقال المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني لي شي في تصريح صحفي
إن هذه التدريبات تعد "عملية ضرورية ومشروعة للدفاع عن سيادة الوطن والحفاظ على وحدته".
وأوضح لي أن "التدريبات تركز على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي وحصار الموانئ والمناطق الرئيسية والهجوم على أهداف بحرية وبرية".
من جانبها دانت وزارة الدفاع التايوانية في بيان اليوم "السلوك غير العقلاني والاستفزازي" للصين قائلة إنها "نشرت القوات المناسبة للرد بشكل مناسب من أجل حماية الحرية والديموقراطية والدفاع عن سيادة تايوان".
وتأتي هذه العمليات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الصين وتايوان على خلفية موافقة الولايات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان بقيمة 567 مليون دولار.
وانفصلت تايوان عن الصين بعد حرب أهلية عام 1949 لكن بكين تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.(النهاية)
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