دولة الكويت تدين مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 10 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن إدانة دولة الكويت لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى بؤرة استيطانية وذلك في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن دولة الكويت تؤكد رفضها وتصديها لكل محاولات الكيان المحتل التي تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
وشددت على أهمية الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يطال حياة الأبرياء والدور الإنساني المهم لوكالة (الأونروا). (النهاية)
ن م ع / أ ن د
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