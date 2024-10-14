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دولة الكويت تدين مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة

10/14/2024 4:45:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 10 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن إدانة دولة الكويت لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى بؤرة استيطانية وذلك في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن دولة الكويت تؤكد رفضها وتصديها لكل محاولات الكيان المحتل التي تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
وشددت على أهمية الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يطال حياة الأبرياء والدور الإنساني المهم لوكالة (الأونروا). (النهاية)

ن م ع / أ ن د




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